Helena e Zeudi al centro delle polemiche al Grande Fratello: il bacio con Alfonso e le tensioni nella Casa

Le dinamiche tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello si complicano. Il pubblico si divide sulla sincerità delle concorrenti.





Al Grande Fratello, la relazione tra Helena Prestes, fotomodella brasiliana, e Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, è al centro delle attenzioni. Le due concorrenti, spesso immortalate in momenti di affettuosità e complicità, avevano fatto sperare in una possibile storia d’amore. Sui social sono nati diversi profili dedicati a seguire l’evoluzione della loro relazione, vista come uno dei punti più interessanti di questa edizione.

Tuttavia, le recenti vicende hanno acceso dubbi e polemiche. Durante una notte nella Casa, Zeudi ha baciato Alfonso D’Apice, un ex volto di Temptation Island, con cui aveva avuto una breve relazione prima di entrare nel reality. Zeudi ha poi raccontato l’episodio a Helena, sostenendo che fosse stato Alfonso a prendere l’iniziativa. La brasiliana, credendo nella sincerità dell’amica, ha accettato la spiegazione senza apparentemente sospettare nulla.

Le immagini del bacio tra Zeudi e Alfonso, trasmesse in una clip, hanno mostrato un coinvolgimento emotivo da parte di entrambi, contrastando con il racconto di Zeudi. Questa discrepanza ha acceso i social, dove molti spettatori si sono schierati contro di lei. “Helena si sta lasciando troppo andare con Zeudi. Fa bene a seguire il suo cuore, ma potrebbe soffrire,” ha scritto un utente su X. Altri hanno accusato Zeudi di sfruttare il legame con Helena per guadagnare consensi.

Zeudi, da parte sua, ha giustificato l’episodio con Alfonso: “Lui ha provato a baciarmi e io, inizialmente, mi sono scansata. Però, in quel momento, mi sono sentita un po’ in dovere nei suoi confronti. Dovevo confortarlo, fargli sentire affetto, considerando che è stato otto anni con una persona e poi si è ritrovato senza nessuno. È normale che, trovandosi in questa casa dove nessuno lo calcola più, possa provare a baciare qualcuno che gli piace anche solo esteticamente. C’è stato un bacio, ma nulla di che. Volevo dirtelo.”

Nonostante le critiche, Helena e Zeudi sono state viste nuovamente insieme in giardino, scambiandosi coccole e attenzioni. La brasiliana sembra fidarsi ciecamente di Zeudi, rimanendo ignara delle ombre sollevate dal pubblico. Tuttavia, alcuni spettatori ritengono che Helena dovrebbe allontanarsi per non rischiare una delusione. “Helena deve volare da sola. Zeudi la sta solo trascinando in basso,” è stato uno dei commenti più condivisi.

Non mancano però dubbi anche sulla sincerità di Helena. Alcuni utenti hanno scritto: “Boh, a me Helena non convince in questa storia. È troppo perfetta per essere vera.” Altri ritengono che entrambe stiano giocando una partita strategica, sfruttando la loro dinamica per attirare attenzione.

La vicenda tra Helena e Zeudi, con l’aggiunta di Alfonso D’Apice, promette di essere uno dei temi centrali nelle prossime puntate del Grande Fratello. Alfonso Signorini potrebbe chiedere spiegazioni alle concorrenti, mentre il pubblico attende con ansia di capire se il legame tra Helena e Zeudi sia destinato a rafforzarsi o a crollare sotto il peso delle contraddizioni.

Le dinamiche all’interno della Casa, sempre più tese con l’avvicinarsi della finale, continuano a tenere banco, alimentando discussioni e divisioni tra i fan