Helena Prestes divide la casa del Grande Fratello: tensioni alle stelle con Shaila Gatta dopo l’ingresso nel Tugurio di Lorenzo Spolverato

La casa del Grande Fratello si trova ancora una volta al centro di accese discussioni. Protagonista del caos è Helena Prestes, la modella brasiliana che, con una mossa inaspettata, ha scelto di portare Lorenzo Spolverato con sé nel Tugurio, scatenando la furia di Shaila Gatta. La decisione di Helena è stata interpretata da Shaila come una provocazione diretta, accendendo un clima di ostilità che ha coinvolto anche altri coinquilini.





Durante la serata, la tensione è esplosa in uno scontro aperto. Shaila, già irritata dal comportamento della rivale, non ha trattenuto la rabbia, accusando Helena di essere ossessionata da Lorenzo: “Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo!” ha tuonato, continuando con tono deciso: “Arrenditi, non ce la farai mai con lui. Rassegnati. Tanto non lo avrai mai, puoi portarlo anche su Marte.”

Le accuse di Shaila sono proseguite con una dura critica al comportamento di Helena, sottolineando il cattivo esempio che, secondo lei, la brasiliana starebbe dando alle donne: “Si tratta di dignità di donna. Rompi il ca**o a due persone che si amano. Fai una brutta figura. Ma l’orgoglio dove ce l’hai? Sei una finta!” ha aggiunto, chiudendo con parole al vetriolo: “Non sarai mai un ostacolo tra me e Lorenzo. Non avrai mai quello che vuoi, bella!”

La scelta di Helena, giudicata strategica e provocatoria, ha diviso il pubblico e i concorrenti. Sul web, i telespettatori si sono scatenati. Una parte del pubblico ha elogiato Helena per il suo coraggio e per aver messo Shaila alle strette, con commenti come: “Helena le sta facendo impazzire e ci sta riuscendo alla grande!” Altri, invece, si sono schierati con Shaila, definendo quella di Helena una strategia calcolata per destabilizzare la rivale.

Tra i coinquilini, solo Amanda Lecciso ha mantenuto un atteggiamento neutrale verso Helena, continuando a interagire con lei senza schierarsi apertamente. Tuttavia, questo ha causato ulteriori frizioni con Shaila, che sperava in una scelta diversa da parte di Amanda. Condannata anch’essa al Tugurio, Amanda aveva infatti la possibilità di portare con sé un’altra persona, e Shaila si aspettava che la scelta ricadesse su di lei, con l’intento di sabotare il piano di Helena. Amanda, invece, ha optato per Maria Vittoria, lasciando Shaila ancora più furiosa.

Anche Jessica Morlacchi, tra le più critiche nei confronti di Helena, non ha perso occasione per attaccarla. “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Fai queste strategie e ne combini di tutti i colori. Sarà felice il tuo agente!” ha detto Jessica, ironizzando sul presunto opportunismo della modella brasiliana.

Nonostante le accuse, Helena non si è lasciata intimorire. Determinata a proseguire per la sua strada, la modella ha mantenuto un atteggiamento distaccato, evitando di reagire apertamente alle provocazioni. La sua apparente calma, però, non ha fatto che esasperare ulteriormente i suoi detrattori, alimentando un clima sempre più teso nella casa.

La vicenda ha anche amplificato le divisioni tra i concorrenti. Il gruppo appare sempre più frammentato, con alleanze instabili e rivalità sempre più accese. Da un lato, Helena sembra non avere intenzione di cambiare il proprio approccio, consapevole di essere al centro delle dinamiche del gioco. Dall’altro, Shaila e gli altri coinquilini continuano a puntare il dito contro di lei, accusandola di manipolazione e falsità.

Nel frattempo, nel Tugurio, la convivenza tra Helena, Lorenzo, Amanda e Maria Vittoria promette ulteriori sviluppi. Lorenzo, inconsapevolmente al centro di questa disputa, si trova a dover gestire una situazione delicata che potrebbe mettere alla prova anche i suoi rapporti con gli altri concorrenti. La tensione è palpabile, e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire come evolveranno le dinamiche all’interno del gruppo.

Il pubblico segue con attenzione ogni sviluppo, diviso tra chi sostiene Helena e chi la critica aspramente. La sua figura polarizzante continua a tenere banco, rendendo il Grande Fratello uno spettacolo sempre più avvincente. In un clima di crescente ostilità, resta da vedere se Helena riuscirà a mantenere la sua posizione o se le pressioni dei suoi avversari finiranno per isolarla ulteriormente.