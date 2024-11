Helena Prestes protagonista di un siparietto al Grande Fratello: il video in cui “trafuga” il prosecco diventa virale e scatena i social

La Casa del Grande Fratello continua a essere teatro di tensioni, discussioni e momenti che catturano l’attenzione del pubblico. La scorsa settimana ha visto una lite furiosa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma un episodio apparentemente più leggero ha strappato un sorriso agli spettatori: Helena Prestes, in un momento di distrazione, è stata sorpresa a “rubare” del prosecco durante una serata conviviale.





L’atmosfera all’interno della Casa si era già surriscaldata a causa della crescente gelosia di Shaila verso Helena. Shaila, visibilmente turbata, ha iniziato a nutrire dubbi sui sentimenti di Lorenzo, sospettando una connessione tra lui e la modella brasiliana. Da parte sua, Helena ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale, ma ha insinuato che Lorenzo potesse provare gelosia nei suoi confronti. Di fronte a queste accuse, Lorenzo ha negato tutto, accusando a sua volta Helena di voler creare problemi nella coppia.

La situazione è degenerata quando Shaila ha affrontato Lorenzo per chiarimenti, scatenando una lite accesa nel giardino. “Perché non ascolti? Hai 30 anni, fai discorsi interessanti e poi ti perdi in un bicchiere d’acqua. Ma com’è possibile?”, ha urlato Shaila, esasperata.

Dopo il clima teso della puntata, però, è stato proprio un bicchiere – questa volta di prosecco – a sdrammatizzare l’ambiente e a regalare ai telespettatori un momento di leggerezza. Come da tradizione, a fine serata il Grande Fratello ha messo a disposizione dei concorrenti un po’ di prosecco per rilassarsi. Mentre tutti chiacchieravano, Javier ed Helena si sono appartati per discutere delle tensioni con Lorenzo. Javier, stanco delle accuse di essere uno stratega, ha confidato alla modella il suo malessere. Helena, cercando di consolare l’amico, lo ha invitato a ignorare le critiche e a non farsi influenzare.

Ma è stato durante questo scambio che Helena si è resa protagonista di una scena esilarante. Con il bicchiere in mano, si è avvicinata al tavolo dove erano rimasti alcuni bicchieri pieni di prosecco. Con assoluta disinvoltura, ha preso un bicchiere non suo e ha versato il contenuto nel proprio. Il dettaglio che ha fatto sorridere il pubblico è stato il momento in cui Helena, accorgendosi della telecamera, ha lanciato uno sguardo sorpreso e strabuzzato gli occhi prima di allontanarsi con naturalezza.

Il video della scena è diventato immediatamente virale sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove gli utenti hanno commentato con ironia e affetto. “Poi guarda la telecamera, invece di controllare intorno… tranquilla amore, non diremo nulla!”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Ha fatto bene, non si spreca nulla!”. Tra i tanti commenti spiccavano anche elogi scherzosi: “Mia figlia! Ti adoro, come te lo devo dire?” o “IO AMO QUESTA DONNA, È TROPPO TUTTO!”.

L’episodio ha rappresentato una pausa divertente in una settimana carica di tensioni. Nonostante le critiche e le accuse rivolte a Helena per i contrasti con Lorenzo, il pubblico sembra apprezzare il suo carattere spontaneo e ironico. La stessa Helena, consapevole dell’impatto del video, non ha mostrato segni di imbarazzo e ha continuato la serata con leggerezza.

Nel frattempo, però, le dinamiche nella Casa restano tese. Lorenzo Spolverato, già al centro di polemiche per comportamenti giudicati irrispettosi, continua a dividere gli spettatori. Da una parte c’è chi lo difende, definendolo semplicemente “sincero”, dall’altra molti chiedono provvedimenti per alcune sue uscite infelici. Anche Shaila Gatta, sempre più insofferente, sembra distante dal modello, alimentando speculazioni su un possibile crollo definitivo del loro rapporto.

Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha più volte sottolineato l’importanza di mantenere un clima rispettoso all’interno della Casa. Tuttavia, le tensioni sembrano crescere giorno dopo giorno, spingendo i fan a interrogarsi su quali saranno i prossimi sviluppi. Intanto, momenti come quello di Helena e il prosecco offrono un necessario sollievo comico in un contesto spesso dominato da litigi e accuse.