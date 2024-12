Helena Prestes soffre per Lorenzo Spolverato, Javier Martinez: “È ancora amore?”

Helena Prestes scrive a Lorenzo Spolverato per il compleanno, ma il gesto scatena reazioni nel Grande Fratello. Javier Martinez e Shaila Gatta non restano indifferenti.





La modella Helena Prestes ha deciso di scrivere una lettera a Lorenzo Spolverato in occasione del suo compleanno durante la permanenza nella casa del Grande Fratello. Tuttavia, questo gesto ha generato tensioni e incomprensioni tra i concorrenti, in particolare con Javier Martinez e Shaila Gatta. La situazione ha portato a un confronto acceso e a momenti di forte emozione.

Javier Martinez, visibilmente turbato dal gesto, ha chiesto spiegazioni alla modella, mettendo in dubbio le sue intenzioni. Helena, sentendosi attaccata, ha risposto con fermezza: “Io non sono attratta da lui. Non sono più attratta da lui, è stato un momento. È evidente che non sono innamorata. Gli ho scritto perché è il suo compleanno e io sono umana.” Le sue parole, però, non sono riuscite a convincere del tutto Javier, che ha continuato a esprimere i suoi dubbi.

Durante il confronto, Helena Prestes si è lasciata andare alle lacrime, spiegando le sue motivazioni dietro la lettera: “Ho sempre detto che io credo nell’essere umano. Questo a prescindere che sia un gioco. Riesco a vedere tante cose in lui che vedo in me. Se mi chiedi perché ho scritto la lettera è perché è il suo compleanno. Volevo dirgli delle cose, fargli gli auguri. Lui è lì nel tugurio e mi dispiace.”

Nonostante le spiegazioni, Javier Martinez ha ribadito il suo punto di vista, affermando: “Secondo me non era il momento giusto per farlo.” La sua opinione è stata condivisa anche da Shaila Gatta, che non ha nascosto il suo disappunto per l’iniziativa di Helena. Quest’ultima, però, ha cercato di chiarire ulteriormente la sua posizione, sottolineando come la sua infatuazione per Lorenzo fosse ormai un ricordo del passato.

Helena ha spiegato: “A prescindere da quello che è successo, che si è innamorato di un’altra e io mi sono infatuata di lui, io ho la maturità di capire che ero infatuata di lui e poi è finita. Anzi, è evidente che non sono innamorata di lui. Riesci a capire questo? Io sono fatta così. All’inizio eravamo così creativi, era l’uomo perfetto. Poi ho visto che è andato in un’altra strada e in più i suoi atteggiamenti non mi sono piaciuti.”

La modella ha anche ammesso quanto sia stato difficile per lei scrivere quella lettera: “Io sono consapevole che lui potrebbe dire: ‘Di questa lettera non me ne frega niente’. Sai quanto è stato difficile scriverla? Però è il suo compleanno e gli ho scritto perché io gli ho sempre voluto bene.” Nonostante ciò, Javier Martinez ha continuato ad avere dei dubbi sulle sue reali intenzioni, dichiarando: “Secondo me tu sei ancora innamorata di lui. O infatuata di lui.”

Le parole di Javier hanno provocato una nuova reazione emotiva da parte di Helena, che ha ribadito la natura del suo legame con Lorenzo: “Io ho un legame leale con lui. Con lui ho un legame di amicizia. Se lo amo, lo amo come amico, come ho amato Dayane (Mello, ndr). Gli voglio bene da sorella. La mia lettera non è stata d’amore, è stata una lettera da sorella.”

La vicenda ha inevitabilmente suscitato commenti e discussioni anche tra gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello. Mentre alcuni hanno compreso le ragioni di Helena, altri hanno espresso perplessità sul tempismo e sull’opportunità del suo gesto.

L’episodio si inserisce in un contesto già carico di tensioni all’interno della casa. In precedenza, infatti, Yulia Bruschi si era scagliata contro Lorenzo Spolverato, accusandolo di voler assumere il ruolo di leader: “Vuoi fare il capobranco, sei pesante.” Questo commento aveva già acceso polemiche tra i concorrenti, contribuendo a creare un clima complesso.