I giallorossi nel baratro: una sconfitta in dieci che umilia la squadra

La Fiorentina riscrive la storia con una prestazione travolgente, sorprendendo la Roma con un punteggio secco di 5-1 al Franchi. La coppia dinamica formata da Kean e Beltran detta legge nel primo tempo, mentre il classico ex Bove e un autogol di Hummels sigillano una serata da incubo per i giallorossi.

Fiorentina scatenata, Roma alle corde

Sono bastati pochi minuti per dimostrare che la Fiorentina è in un ottimo stato di forma. Con un gioco incisivo e veloce, la squadra di Palladino si è portata subito in vantaggio, mostrando una netta superiorità rispetto ai rivali giallorossi. La Roma, invece, è apparsa disorientata, incapace di rispondere agli affondi avversari. In soli 17 minuti, i ragazzi in maglia viola hanno messo a segno due reti, un inizio fulminante che ha messo la squadra di Juric in difficoltà.





Il primo gol è stato realizzato da Kean , abile a capitalizzare un assist perfetto di Beltran .

Il raddoppio è arrivato su rigore, con il penalty trasformato dallo stesso Beltran.

Sul punteggio di 2-0 e con la Roma in seria difficoltà, Juric ha cercato di rivitalizzare la sua squadra, effettuando cambi strategici. Ha sostituito Angelino e Cristante con Zalewski e Kone. La mossa sembra portare risultati, con Kone che accorcia le distanze prima dell’intervallo, segnando il 2-1.

Bove e l’autogol di Hummels: Roma in crisi

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha mantenuto il predominio del gioco, pur mostrando un inizio leggermente più equilibrato. Tuttavia, è stato ancora Bove a firmare il poker, punendo il suo ex-club e aprendo definitivamente le porte a una crisi profonda per la Roma. La squadra di Palladino non solo si è divertita, ma ha anche espresso un gioco scintillante, consolidando la propria posizione in classifica.

La partita ha visto la Roma chiudere in dieci per l’espulsione di Hermoso .

Nel finale, un umiliante autogol di Hummels ha posto la parola fine a una serata tragica per i giallorossi.

Con questo risultato, la Fiorentina può tornare a sperare in un posto in Zona Champions, mentre la Roma si trova a dover affrontare dure critiche e una situazione di classifica sempre più preoccupante. Per i tifosi giallorossi, la delusione è palpabile, mentre i sostenitori viola possono gioire per una vittoria che rimarrà impressa nella memoria storica del club.