I Jalisse ironizzano sull’esclusione dai Big di Sanremo 2025: “28esima bocciatura, un traguardo unico”

I Jalisse, esclusi per la ventottesima volta dal Festival di Sanremo, hanno reagito con un video su Instagram in cui brindano ironicamente alla mancata partecipazione alla kermesse del 2025.





Con un video pubblicato su Instagram, i Jalisse, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, hanno manifestato la loro reazione all’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo. La coppia, già vincitrice del Festival nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”, si è vista ancora una volta fuori dalla lista dei partecipanti annunciata da Carlo Conti durante il TG1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre. La kermesse musicale, che si svolgerà al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025, vedrà in gara 30 artisti selezionati tra i big della musica italiana, ma i Jalisse non saranno tra questi.

Nel video condiviso sui loro social, i due artisti appaiono con due birre in mano, pronti a brindare con ironia alla loro ventottesima esclusione dal Festival. Durante l’annuncio ufficiale dei partecipanti da parte di Carlo Conti, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno commentato: “Neanche quest’anno siamo a Sanremo, brindiamo, sono 28 volte. Che vo fa?”. Subito dopo, hanno alzato i bicchieri per un cin cin e hanno sorseggiato la loro birra. Nella didascalia del video postato sul loro profilo Instagram, hanno aggiunto: “E noi brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile”.

La coppia aveva già anticipato lo scorso ottobre, durante un’intervista al programma “La Volta Buona”, di aver presentato due brani per l’edizione 2025 del Festival. Con determinazione, avevano dichiarato: “Chi la dura la vince. Abbiamo scritto due brani, li abbiamo proposti entrambi. Aspettiamo e vediamo. Se sarà la volta buona bene, altrimenti andremo avanti per la nostra strada. Questo è il ventottesimo anno. Ogni anno presentiamo un brano, non molliamo.” Tuttavia, anche questa volta l’attesa si è conclusa con un esito negativo.

Non è la prima volta che i Jalisse affrontano una delusione simile. Negli ultimi anni, sotto la direzione artistica di Amadeus, il duo era stato escluso da tutte le edizioni del Festival da lui curate. Nonostante ciò, i due artisti non hanno mai mostrato risentimento nei confronti dell’ex conduttore e direttore artistico della manifestazione. In un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto, avevano spiegato: “Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci riproveremo a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli.”

Il Festival di Sanremo rappresenta ancora un sogno importante per i Jalisse, che nonostante le numerose esclusioni continuano a proporre nuovi brani ogni anno nella speranza di tornare sul palco dell’Ariston. La loro determinazione è stata più volte sottolineata nelle interviste e nei messaggi condivisi tramite i social media. Tuttavia, il duo ha sempre ribadito che il loro percorso artistico non si limita esclusivamente a Sanremo.

La loro carriera musicale ha avuto inizio proprio grazie alla vittoria del Festival nel 1997 con “Fiumi di parole”, un brano che li ha portati anche a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Sebbene abbiano mantenuto una presenza costante nel panorama musicale italiano, negli anni successivi non sono riusciti a replicare il successo ottenuto con quella canzone.

Il loro caso è diventato emblematico nel dibattito sulla selezione degli artisti per il Festival di Sanremo. Ogni anno si sollevano discussioni sulle modalità di scelta dei partecipanti e sulle ragioni che portano all’esclusione di alcuni artisti rispetto ad altri. I Jalisse, con le loro continue candidature e successive esclusioni, sono spesso citati come esempio di perseveranza e resilienza nel mondo dello spettacolo.

Quest’anno, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, il Festival ha visto una selezione particolarmente competitiva, con 30 big scelti tra centinaia di proposte. Per molti artisti, essere inclusi nella lista dei partecipanti rappresenta un’importante opportunità per rilanciare la propria carriera o consolidare la propria posizione nel panorama musicale italiano.

Nonostante la delusione per l’esclusione dal Festival del 2025, i Jalisse hanno dimostrato ancora una volta il loro spirito positivo e la capacità di affrontare le difficoltà con ironia e leggerezza. Il video pubblicato su Instagram ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli utenti dei social media: da una parte c’è chi li sostiene e apprezza la loro tenacia, dall’altra chi critica la loro insistenza nel voler partecipare al Festival.