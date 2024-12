I medici mettono in guardia contro una nuova tendenza di bellezza dannosa che fa sembrare le persone come rettili

I professionisti della medicina stanno lanciando l’allarme per una tendenza di bellezza in ascesa, la mesoterapia, che promette una pelle giovane ma spesso lascia gli individui con gravi danni alla pelle simili a squame di rettile. La mesoterapia prevede l’iniezione di un cocktail di vitamine, enzimi ed estratti vegetali nella pelle per ringiovanirla e rassodarla. Nonostante la sua popolarità nelle cliniche di bellezza, la procedura non è adeguatamente regolamentata, il che porta a casi di somministrazione impropria e risultati dannosi.





Gli esperti hanno evidenziato che una mesoterapia mal eseguita può causare danni duraturi, tra cui rossore grave, gonfiore e desquamazione cutanea. I dermatologi avvertono che le sostanze iniettate possono talvolta scatenare reazioni allergiche o infezioni, in particolare quando l’igiene e la tecnica sono compromesse. La dott.ssa Anjali Mahto, dermatologa consulente, ha sottolineato che la mancanza di supervisione clinica rende il trattamento rischioso, soprattutto per coloro che cercano professionisti non qualificati.

La crescente ossessione per i rimedi di bellezza istantanei ha spinto molti a sottoporsi a tali trattamenti senza comprenderne appieno i potenziali rischi. I social media hanno amplificato la tendenza, con influencer che promuovono la mesoterapia come cura miracolosa per l’invecchiamento della pelle. Tuttavia, le vittime hanno iniziato a parlare, condividendo storie di dolorose convalescenze e cicatrici dopo essersi sottoposte alla procedura.

Gli esperti medici invitano alla cautela e sottolineano l’importanza di consultare professionisti autorizzati prima di intraprendere qualsiasi trattamento estetico. Consigliano a chi sta prendendo in considerazione la mesoterapia di soppesare attentamente i rischi ed esplorare alternative più sicure e non invasive.