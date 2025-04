Mia madre ha tradito mio padre che faccio

Salve a tutti. Ho 17 anni e una sorella maggiore di 18.

I miei genitori non sono mai stati una coppia affettuosa o incline a fare viaggi insieme. Mio padre ha commesso più volte degli errori nei confronti di mia madre, tradendola, e lei lo ha scoperto. Da che io ne abbia memoria, mia madre è sempre stata fredda con lui.





Ciò che mi ha sempre fatto soffrire è il fatto che mia madre, praticamente ogni giorno, parlasse con me e mia sorella della sua infelicità con mio padre, dicendo che prima o poi lo avrebbe lasciato. Penso che fosse consapevole del disagio che mi causava, ma nonostante ciò, continuava a ripetere queste cose davanti a noi. Negli anni ha detto di tutto su mio padre alle sue spalle. E anche se lui ha sbagliato — e non lo giustifico — ha sempre detto di amarla e in casa si è sempre dato da fare, aiutandola in ogni modo possibile.

Lei ha sempre sostenuto che, nel caso si fosse separata, non avrebbe voluto accanto nessun altro uomo, perché desiderava finalmente “godersi la vita” da sola. Tuttavia, da quando ha aperto un profilo Facebook, circa cinque anni fa, si è sempre fatta corteggiare da diversi uomini, senza mai specificare che fosse sposata. Allo stesso tempo, rimproverava mio padre per il fatto che tenesse spesso il telefono in mano, insinuando che stesse chattando con qualche donna. Questa situazione è andata avanti per anni.

L’altro giorno eravamo al bar — io, mia sorella e mia madre — e lei ha iniziato a dire che voleva assolutamente scoprire qualche tradimento di mio padre, così da avere una scusa per lasciarlo. A quel punto, il suo atteggiamento è cambiato. Sembrava quasi che si sentisse in colpa per qualcosa che non ci stava dicendo.

Tornati a casa, ho trovato il modo di accedere al suo profilo Facebook. So che ho sbagliato, che non avrei dovuto invadere la sua privacy, ma considerando quanto mi abbia sempre coinvolta in questa storia, facendomi soffrire, ho pensato che in fondo fossero anche un po’ affari miei.

Appena ho avuto accesso, è arrivato un messaggio da un uomo con scritto: “Ehi amore, ci sei?”. All’inizio ho pensato fosse uno dei tanti che la corteggiavano, ma leggendo il resto della conversazione ho capito tutto. Sono rimasta scioccata. Non voglio scendere nei dettagli, ma si scrivevano cose molto intime, con tanto di foto. Quel giorno si stavano addirittura mettendo d’accordo per incontrarsi.

Allora ho proposto a mia madre di uscire insieme, e vi lascio immaginare la sua reazione: è apparsa nervosa, irrequieta. Non appena è uscita di casa, ho raccontato tutto a mia sorella e sono scoppiata in un pianto lungo e liberatorio. Anche lei è rimasta senza parole, ma ha iniziato subito a giustificarla, forse perché ha un forte legame con nostra madre.

In tutti questi anni mi sono chiesta: perché non ha lasciato nostro padre, se è così infelice? Forse perché le conveniva restare? Perché lui non le ha mai fatto mancare nulla? Sono rimasta profondamente delusa dalla cattiveria con cui ci ha coinvolte, puntando sempre il dito contro papà e poi rivelandosi la prima a sbagliare.

Non mi sarei mai — e ripeto mai — aspettata un comportamento del genere proprio da lei. Ormai sono convinta che stia solo aspettando che sia mio padre a lasciarla, così da poter passare per la vittima agli occhi di tutti, continuando nel frattempo la sua relazione con quell’altro uomo.

Ora mi trovo in una situazione difficile.

Non so come comportarmi con mio padre, che non sa nulla.

Vi chiedo un consiglio sincero.