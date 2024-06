Paperino, uno dei personaggi più iconici della Disney e della storia del cinema, ha compiuto 90 anni. Questo celebre pennuto ha non solo protagonista di numerosi cortometraggi, ma ha anche recitato in diversi lungometraggi. Dopo l’uscita del film commemorativo D.I.Y: Donald Duck, ci chiediamo: quali sono i migliori film di Paperino da vedere?





La Gallinella Saggia (1934) – Direzione di Wilfred Jackson

La Gallinella Saggia è il primo cortometraggio in cui appare Paperino. Questo episodio, parte della collezione Sinfonie Allegre, è ispirato alla fiaba “La Gallinella Rossa”. Gli animali della storia, tra cui Paperino, si rifiutano di aiutare la gallina con il suo raccolto, mostrando per la prima volta la pigrizia di Paperino, una delle sue caratteristiche più celebri.

Fanfara (1935) – Direzione di Wilfred Jackson

Il primo cortometraggio a colori di Topolino include Paperino in una delle sue performance più memorabili. Nel film, Topolino dirige un’orchestra, mentre Paperino, venditore di gelati, desidera suonare il flauto. La sua melodia è però osteggiata dal suo compagno, creando situazioni esilaranti.

Paperino Innamorato (1937) – Direzione di Ben Sharpsteen

Paperino Innamorato segna il primo cortometraggio in cui Paperino diventa protagonista di una serie tutta sua. L’opera è singolare anche perché è l’unica volta in cui Paperino corteggia Donna Duck, un personaggio differente da Paperina, che in seguito sarebbe diventata sua rivale nei fumetti.

I Nipoti di Paperino (1938) – Direzione di Jack King

Questo cortometraggio introduce i celebri nipoti di Paperino: Qui, Quo e Qua. I tre sono delle vere pesti, facendo esplodere il rapporto con il loro zio in una serie di situazioni comiche molto efficaci e dinamiche.

Paperino Poliziotto (1939) – Direzione di Clyde Geromini

In questo corto, Paperino prende una svolta eroica cercando di arrestare il criminale Pietro Gambadilegno, fino ad allora antagonista esclusivo di Topolino. I tentativi di Paperino di ingannare il villain danno origine a uno straordinario misto di tensione e comicità, e ad un bel riscatto dai suoi tratti più maldestri.

La Macchina Lavacani (1940) – Direzione di Jack King

In questo episodio, Paperino interagisce con Pluto, tentando disperatamente di convincere il cane di Topolino a farsi il bagno tramite un’invenzione. La storia mette in risalto l’ingegno di Paperino in contrasto con la paura comica di Pluto, generando situazioni esilaranti.

Paperino e L’Appuntamento (1940) – Direzione di Jack King

In questo corto, viene introdotta Paperina, la compagna ideale di Paperino. L’interazione comica tra Paperino, Paperina e i suoi nipotini, che cercano di ostacolare il loro appuntamento, crea momenti di puro divertimento.

Disastri in Cucina (1941) – Direzione di Jack King

Paperino cerca di diventare un cuoco provetto in questo cortometraggio, ma tutti i suoi tentativi falliscono in maniera spassosa. La commedia slapstick qui raggiunge il livello delle migliori gag di Pippo, portando il pubblico a ridere di cuore.

Der Fuehrer’s Face (1943) – Direzione di Jack Kinney

Un corto molto atipico in cui Paperino veste i panni di un nazista, intento a fabbricare armi per il fuehrer. Si tratta, in realtà, di una parodia che ridicolizza il nazismo. Questo cortometraggio, ispirato a Tempi Moderni di Charlie Chaplin, è l’unico ad aver vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione.

I Tre Caballeros (1944) – Direzione di Normas Ferguson, Jack Kinney, Harold Young, Bill Roberts e Clyde Geromini

Un lungometraggio che celebra la cultura del Brasile, mostrando Paperino insieme a José Carioca e Panchito Pistoles. Le sequenze di animazione mista e il ballo con Aurora Miranda sono alcuni dei momenti più iconici del film.

Fantasia 2000 (2000) – Direzione di Don Hahn, Francis Glebas, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Eric Goldberg e Pixote Hunt

In questo capolavoro Disney, Paperino deve scortare gli animali nell’Arca di Noé, vivendo momenti sia comici sia drammatici. Le sequenze slapstick convivono con il dramma emotivo del personaggio, rendendo questo film uno delle migliori rappresentazioni cinematografiche di Paperino.

Questi sono solo alcuni dei film più rappresentativi che hanno visto come protagonista il nostro amato pennuto. Ciascuno di questi cortometraggi e lungometraggi evidenzia le molte sfaccettature del carattere di Paperino, rendendolo uno dei personaggi più completi e affascinanti del mondo Disney.