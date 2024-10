I trionfatori degli Oscar della Moda e gli outfit delle celebrità sul tappeto rosso

La notte scorsa, New York ha ospitato i prestigiosi CFDA Fashion Awards 2024, un evento che celebra il talento nell’industria della moda. Scopriamo i vincitori e i look più iconici sfilati sul red carpet.

Il celebre American Museum of Natural History ha fatto da cornice alla 43esima edizione dei CFDA Fashion Awards, considerati a ragione gli Oscar della Moda. La cerimonia, organizzata dal Council of Fashion Designers of America (CFDA), riconosce i successi di stilisti, modelli e personalità che si sono distinti nel panorama del fashion. Non solo: i fondi raccolti durante questa serata saranno destinati al CFDA Scholarship Fund, supportando così la prossima generazione di creativi nel settore. Veniamo ora ai principali vincitori dell’evento e alle celebrità che hanno catalizzato l’attenzione sul red carpet.





I vincitori dei CFDA Fashion Awards 2024

I CFDA Fashion Awards quest’anno hanno conferito premi a figure influenti che hanno brillato per innovazione e creatività. Tra i riconoscimenti più prestigiosi, il International Designer of the Year è andato a Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, le cui creazioni sono state descritte come veri e propri capolavori surrealisti. Erykah Badu ha ricevuto il Fashion Icon Award, a conferma della sua influenza nel settore.

Altri riconoscimenti includono Raul Lopez di Luar, premiato come American Accessory Designer of the Year, mentre Michael Kors è stato onorato con il Positive Change Award per le sue iniziative umanitarie. Stuart Vevers ha vinto l’Amazon Innovation Award grazie a Coach, un marchio che punta sulla sostenibilità. Annie Leibovitz ha ricevuto il Media Award, mentre Stephen Burrows ha ottenuto il premio alla carriera. Un’importante menzione è stata riservata alla stilista cubano-americana Isabel Toledo, il cui premio è stato rinominato in suo onore: il Isabel Toledo Board of Directors Tribute.

Le star in total black agli Oscar della Moda 2024

Il red carpet dei CFDA Fashion Awards è noto per i suoi look audaci e originali, e quest’anno non ha deluso. Molte celebrità hanno scelto di indossare l’evergreen total black, dimostrando che eleganza e audacia possono coesistere. Tra queste, Cynthia Erivo ha inaugurato la serata con un abito nero lungo e dotato di cappuccio, firmato da Zac Posen.

Seguendo il trend, anche Erykah Badu ha optato per un maxi dress brillante di Thom Browne, mentre Nicole Richie ha mostrato il suo stile audace in un look total leather di Proenza Schouler. Non da meno, Kylie Jenner ha sorpreso tutti con un vestito “spinato” di Jean Paul Gaultier Couture by Haider Ackermann, e Alex Consani ha osato con un abito sirena traforato di Area.

Il red carpet ha visto anche il ritorno di Blake Lively, che ha sfilato in un elegante abito bianco di Michael Kors, e Katie Holmes, splendida in un abito color block di Carolina Herrera. Paris Hilton ha catturato l’attenzione in un mini dress ricoperto di rose rosse di Oscar de la Renta, mentre Jenna Lyons ha sfoggiato uno smoking maschile di Thom Browne.

Un’atmosfera principesca è stata aggiunta dalla presenza di Winnie Harlow, che ha indossato un maxi dress celeste e argento di Kate Barton, incarnando perfettamente la regina glamour della serata. La varietà di stili e la celebrazione della creatività hanno reso i CFDA Fashion Awards 2024 un evento da ricordare.