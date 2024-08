Ida Platano risponde alle critiche per le sue gambe: “Soffro di una patologia”

L’ex tronista di Uomini e Donne si difende dai commenti maligni ricevuti sui social dopo la pubblicazione di una foto in costume: “Sono così da sempre”.





Ida Platano, nota ex tronista di Uomini e Donne e personaggio amato dal pubblico, ha recentemente affrontato una serie di insulti sui social media relativi all’aspetto delle sue gambe. Seppur stesse trascorrendo un periodo di relax sulle splendide spiagge della Liguria, la sua gioia è stata offuscata da alcuni commenter che hanno deciso di deriderla per le sue gambe, descrivendole come “grosse” e “zamponi”. Dopo aver condiviso un’immagine in costume, la Platano non ha potuto fare a meno di rispondere, svelando un aspetto molto personale della sua vita.

“Le caviglie zamponi le copre sempre”, “Lei ha i caviglioni”, “le gambe sono tutte un pezzo”: queste sono solo alcune delle critiche dirette ricevute. Ida ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per affrontare direttamente gli haters, chiarendo: “Le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre”. Ha poi rivelato di soffrire di una patologia che condiziona permanentemente il suo aspetto fisico. Questo disturbo, ha spiegato, ha impedito che il suo lavoro nel mondo dello spettacolo migliorasse la sua situazione, e ha aggiunto: “Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi. Le gambe saranno sempre così…grosse”.

Le vacanze di Ida Platano dopo il trono a Uomini e Donne

Situata ora in un momento di relax, Ida Platano sembra aver voltato pagina dopo un qualcosa di difficile vissuto nel programma di Maria De Filippi. Pochi giorni fa, ha ufficialmente chiuso la porta nei confronti di Mario Cusitore, con cui aveva avuto intriganti alti e bassi. Mentre si gode il sole e il mare ligure, i fan e i follower non possono fare a meno di speculare sulla sua possibile partecipazione al programma nella prossima stagione televisiva. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il suo nome continua a circolare nei corridoi della TV italiana.

Dopo aver salutato la redazione di Uomini e Donne, Ida ha espresso la sua gratitudine a Maria De Filippi e all’intero staff, dichiarando: “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita”. Un messaggio di forza e determinazione, che la contraddistingue, dimostrando che, nonostante le critiche e le avversità, la Platano rimane fiera di sé stessa e della sua storia. Questa esperienza l’ha sicuramente cresciuta e portata a condividere un messaggio importante di accettazione e resilienza con i suoi fan e sostenitori.