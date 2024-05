Identificata la “misteriosa” bionda avvistata con Fedez, ecco Ludovica Di Gresy nel video virale di TikTok

Un video si è diffuso come una tempesta su TikTok, dopo poche ore era ovunque, nel quale si vede in luce Fedez durante la festa di Capo Plaza, conversando amichevolmente con una giovane donna bionda.





Il party, progettato per celebrare l’uscita del nuovo singolo di Capo Plaza, ha raccolto un pubblico pieno di famose personalità, tra cui Tedua, Anna Pepe, Emis Killa, e molti altri. Naturalmente, nella lista degli ospiti non mancava Fedez, l’amico fraterno del giovane rapper. Qualcuno ha ripreso una particolare scena durante la riproduzione di una delle nuove canzoni, con Fedez e una ragazza di biondi capelli lunghi come protagonisti principali.

Fedez fotografato con una “misteriosa” donna bionda

Alcuni hanno tentato di interpretare l’interazione labiale, suggerendo che Fedez possa aver detto: “Ci spostiamo? Vuoi spostarti?”. Tuttavia, sono solo supposizioni, dal momento che è difficile dedurre l’effettiva conversazione dal video. Più tardi nel video, la donna sembra decidere di andarsene e lascia la festa. Secondo Dagospia, citando un “rifiuto” da parte di Fedez, afferma: “Fedez continua a danzare, uscendo poco dopo”.

Per ora, nessuna delle parti coinvolte ha commentato il video. Non sembra, tuttavia, che ci sia molto da dire. Giuseppe Candela ha fatto trapelare l’identità della donna. Potrebbe trattarsi di Ludovica Di Gresy: “Un’ebrea della borghesia d’alta società di Milano”. Studierebbe moda presso l’Istituto Marangoni di Milano. Infatti, Ludovica Di Gresy è tra quelli seguiti da Fedez su Instagram. Il suo profilo è privato e ha poco più di 3000 follower.