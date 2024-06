Il celebre presentatore della BBC Michael Mosley trovato morto sull’isola greca di Symi

Il rinomato volto televisivo e radiofonico, noto per il podcast “Just One Thing” e la rivoluzionaria “Dieta Fast”, è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso durante una passeggiata.





È stato rinvenuto privo di vita il presentatore televisivo e radiofonico della BBC Michael Mosley, secondo quanto riportato dai media greci. Il 67enne, famoso per i suoi programmi TV e il podcast “Just One Thing” di BBC Radio 4, era scomparso mercoledì scorso mentre si trovava in vacanza sull’isola greca di Symi. Mosley aveva lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos per fare una passeggiata e da quel momento non si erano più avute sue notizie.

La moglie, preoccupata per la sua assenza e consapevole che Mosley fosse senza telefono, ha denunciato la scomparsa alle autorità locali. La polizia greca, insieme ai vigili del fuoco, turisti e volontari locali, ha avviato le ricerche concentrandosi su una zona rocciosa a nord del villaggio di Pedi, dove Mosley era stato avvistato l’ultima volta. Secondo quanto riportato da Ert News, il corpo del presentatore è stato ritrovato accanto a una staccionata sulla spiaggia di Agias Marinas. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’analisi delle riprese dell’area da parte dei giornalisti dell’emittente greca.

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenute la polizia e le autorità locali per le procedure di rito. Le circostanze della morte non sono ancora state chiarite e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso.

Michael Mosley era diventato celebre a livello mondiale nel 2013 grazie alla sua pubblicazione “La Dieta Fast”, attraverso la quale aveva introdotto il concetto di digiuno intermittente. La sua dieta, basata su un apporto calorico giornaliero di 800 calorie, aveva rivoluzionato il campo dell’alimentazione e della salute, dimostrando come un regime alimentare controllato potesse innescare cambiamenti metabolici significativi.

Il contributo di Mosley nel campo della nutrizione e della salute è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo della divulgazione scientifica e per tutti coloro che hanno seguito i suoi consigli per migliorare la propria qualità della vita.

I fan di Mosley in tutto il mondo stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso i social media, ricordando l’influenza positiva che ha avuto sulle loro vite. La BBC ha rilasciato una dichiarazione esprimendo profonda tristezza per la perdita di uno dei suoi più apprezzati presentatori e divulgatori.

La comunità scientifica e i seguaci della “Dieta Fast” attendono con ansia ulteriori dettagli sulle cause della morte di Michael Mosley, mentre il mondo piange la scomparsa di un pioniere nel campo della salute e del benessere.