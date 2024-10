Il Direttore di Affari tuoi rivela tutto: retroscena e segreti su Stefano De Martino al telefono

Spesso invisibile agli occhi degli spettatori, il dottore di Affari tuoi rappresenta una figura fondamentale nel celebre quiz show di Rai 1. Sotto la direzione di Stefano De Martino, questo enigmatico protagonista contrabbanda offerte e cambia pacchi, rendendo il gioco ancora più intrigante. Il suo nome è Pasquale Romano, un professionista poliedrico che unisce competenze comunicative e una formazione accademica di alto livello.





Chi è Pasquale Romano? Laureato in filosofia, ha conseguito il suo diploma con una tesi sui paradossi della comunicazione, in particolare sull’opera di Emmanuel Lévinas. Il suo percorso formativo è arricchito da studi con illustri professori come Aldo Masullo e un’accennata esperienza come docente nelle scuole. A questo punto della sua carriera, Romano emerge nel panorama televisivo, diventando una figura di spicco per il programma, segnando il passaggio dal mondo accademico a quello della comunicazione visiva.

Affari tuoi: la fruttuosa collaborazione tra dottore e Stefano De Martino

Romano ha iniziato la sua carriera televisiva come giornalista pubblicista per Tg2-Gulliver, mentre parallelamente insegnava ad Afragola, un’attività che però ha dovuto lasciare a causa delle difficoltà logistiche nel gestire il suo tempo tra Napoli e Roma. Ciononostante, il suo sogno di entrare nel mondo universitario è stato soppiantato dalla sua passione per la televisione e, adesso, è un volto conosciuto nel panorama di Affari tuoi, dove collabora in modo affiatato con il presentatore Stefano De Martino.

Il rapporto tra il dottore e il conduttore è caratterizzato da una sintonia che traspare anche nel contesto lavorativo. Recentemente, Romano ha partecipato a una celebrazione del compleanno di De Martino a Napoli, evidenziando la loro amicizia oltre il palcoscenico. La domanda che sorge spontanea è: cosa si dicono realmente durante le telefonate decisive del programma?

Secondo Romano, la comunicazione tra lui e De Martino è arricchita dal loro retaggio napoletano, dove non mancano battute in dialetto che si riflettono anche nell’atmosfera del programma. Per il dottore, Stefano rappresenta un eccellente conduttore: “Portare a casa un 25-26% di share è un traguardo notevole, soprattutto se paragonato agli ascolti degli anni passati”, aggiungendo così al suo ruolo non solo una funzione comunicativa, ma anche una responsabilità di intrattenimento di alto livello.