Il Grande Fratello 2024 è nel pieno del caos: Mariavittoria Minghetti sotto accusa da parte del pubblico per atteggiamenti ambigui e manipolatori, mentre cresce l’indignazione sui social

Da quando è entrata nella Casa il 19 settembre 2024, Mariavittoria Minghetti, dottoressa romana classe 1993, si è distinta per la sua capacità di creare dinamiche complesse e, spesso, polarizzanti. Tuttavia, negli ultimi giorni, il pubblico sembra essersi schierato in massa contro di lei, accusandola di comportamenti giudicati offensivi e manipolatori, soprattutto in relazione ai suoi rapporti con alcuni concorrenti maschili.





Le accuse del pubblico e i social in rivolta

L’hashtag #Tommavi, che unisce il nome di Tommaso Franchi a quello di Mariavittoria, è diventato il centro delle polemiche. Molti utenti accusano la concorrente di aver intrapreso una sorta di “campagna denigratoria” nei confronti di Tommaso, suo iniziale interesse amoroso. Uno dei commenti più condivisi sui social recita: “Parla di sensibilità, ma è la prima a illudere e manipolare un ragazzo innamorato. E tutto questo viene oscurato.”

Il pubblico ha puntato il dito contro le presunte contraddizioni di Mariavittoria, che, dopo un momento di vicinanza intima con Tommaso, ha mostrato interesse per un altro concorrente, Alfonso D’Apice, noto per la sua partecipazione a Temptation Island. In uno scambio nel tugurio, l’intesa tra Mariavittoria e Alfonso è apparsa evidente, alimentando il malcontento degli spettatori, che l’accusano di incoerenza e di giocare con i sentimenti altrui.

Un utente ha scritto: “Va a letto con uno, poi flirta con un altro. Dice cose orribili alla persona che conosce da mesi, lo insulta e lo rovina psicologicamente.” Un altro ha rincarato la dose: “Guardo il Grande Fratello da sempre, mai vista una concorrente disonesta come Mariavittoria.”

Il triangolo formato da Mariavittoria, Tommaso e Alfonso ha aggiunto benzina sul fuoco. La dottoressa romana sembra oscillare tra i due concorrenti, creando confusione sia nella Casa che tra i telespettatori. Dopo una notte di intimità con Tommaso, il suo atteggiamento si è fatto distaccato e critico, al punto da suscitare reazioni forti sui social: “Sono allibito che Tommaso ancora non sappia nulla di tutto lo schifo che fa Mariavittoria,” ha scritto un utente indignato.

Alcuni vedono nei comportamenti di Mariavittoria una strategia deliberata per attirare l’attenzione e generare dinamiche che possano mantenerla al centro del gioco. Un altro spettatore ha osservato: “Mariavittoria sa come giocare con i sentimenti degli altri. È squallido e meschino.”

Anche Alfonso D’Apice è stato al centro delle polemiche. Durante una conversazione, ha scherzato con Mariavittoria parlando di un “upgrade” nelle sue frequentazioni. Questo commento, giudicato inappropriato dai fan, ha ulteriormente polarizzato il pubblico: “Di colpo gli piace Chiara? Una delle peggiori fiction… sembra tutto scritto.”

All’interno della Casa, tuttavia, non tutti sembrano notare le discrepanze. Alcuni concorrenti continuano a supportare Mariavittoria, alimentando l’idea, diffusa tra i telespettatori, che le dinamiche più controverse siano volutamente “oscurate” dalla regia.

Strategie o autenticità?

Il pubblico si divide tra chi considera Mariavittoria una giocatrice abile e chi, invece, la accusa di opportunismo. La questione di fondo rimane la percezione dei suoi comportamenti. Mentre alcuni vedono in lei una concorrente capace di mettere in discussione i propri sentimenti, altri la descrivono come calcolatrice e priva di rispetto verso gli altri inquilini.

Un utente ha sintetizzato il pensiero di molti: “Per quanto mi riguarda, non si gioca con i sentimenti delle persone. Lui almeno è stato sempre se stesso fino alla fine.”

Con l’attenzione sempre più concentrata su Mariavittoria, il pubblico attende i prossimi risvolti, soprattutto considerando che i sentimenti di Tommaso sembrano ancora autentici e non del tutto ricambiati. Come reagirà quando scoprirà i commenti e le azioni di Mariavittoria? La Casa sarà pronta ad affrontare il peso delle rivelazioni?

Mentre le dinamiche continuano a evolversi, il pubblico resta vigile, pronto a premiare o condannare i comportamenti dei concorrenti. Una cosa è certa: Mariavittoria Minghetti difficilmente passerà inosservata nel corso di questa edizione del Grande Fratello.