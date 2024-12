Il “Grande Fratello” si prepara a un grande cambio: stasera entreranno cinque nuovi concorrenti nella Casa, tra volti noti e giovani promesse

La nuova puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 2 dicembre, promette colpi di scena. Dopo settimane di ascolti non entusiasmanti, il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, tenta una svolta con l’ingresso di ben cinque nuovi concorrenti. L’annuncio arriva in un clima già teso, alimentato dalle recenti polemiche e dalle voci su possibili provvedimenti disciplinari. Si parla, infatti, di una probabile squalifica per uno degli attuali inquilini e di un televoto flash che potrebbe portare a un’uscita immediata.





Secondo le indiscrezioni, i concorrenti più a rischio sarebbero Lorenzo Spolverato e Giglio, accusati di comportamenti scorretti nei confronti di Helena Prestes. Anche la stessa modella brasiliana e Shaila Gatta potrebbero essere coinvolte in questa possibile svolta. Ma mentre l’attenzione rimane alta sui provvedimenti, cresce la curiosità per i nuovi ingressi.

Il primo nome a spiccare è quello di Maria Monsé, showgirl molto conosciuta nel panorama televisivo italiano. Insieme a lei, entrerà anche la figlia diciottenne, Perla Maria, e insieme formeranno un unico concorrente. Maria Monsé, all’anagrafe Maria Concetta La Rosa, è stata una delle protagoniste di “Non è la Rai” e ha recitato in film come “Io e il re”, “Ragazzi della notte” e “Annaré”. La sua partecipazione al reality segna un ritorno sotto i riflettori, questa volta accompagnata dalla giovane figlia.

Tra i nuovi concorrenti c’è anche Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia nel 2021. Nata a Napoli il 2 novembre 2001, Zeudi è stata co-conduttrice del programma “Big Show” di Enrico Papi. La modella ha raccontato spesso la sua infanzia difficile, vissuta senza la figura paterna, e il legame speciale con la madre. Con il suo ingresso, il Grande Fratello punta ad attrarre un pubblico più giovane e appassionato di moda e spettacolo.

Un altro nome che desta curiosità è quello di Bernardo Cherubini, fratello del celebre cantautore Jovanotti. Nato nel 1963, Bernardo ha lavorato in passato come attore, partecipando a film come “Panarea” del 1997. Successivamente, ha intrapreso una carriera come organizzatore di eventi, wedding planner e tour operator. Non nuovo al piccolo schermo, aveva partecipato anche a una puntata de “L’Eredità” con Flavio Insinna.

La quarta concorrente è Chiara Cainelli, ex Miss Trento e già nota al pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice a “Uomini e Donne”. Fidanzata con Fabrizio Guastamacchia, amico di Ignazio Moser, la giovane porta con sé una dose di fascino e intrighi sentimentali che potrebbero animare le dinamiche nella Casa.

Infine, Emanuele Fiori, fisioterapista originario di Cagliari, classe 1996. Specializzato in riabilitazione ortopedica e sportiva, Emanuele è single e ha un fratello gemello di nome Daniele. La sua presenza potrebbe aggiungere un tocco di spontaneità e freschezza al gruppo.