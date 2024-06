Il locale con il caffè a 30 centesimi, “È meglio perdere (denaro) che perdere il cliente”: dove si può trovare

In un periodo in cui i prezzi dei caffè sembrano impazzire, il Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone ad Alia, in provincia di Palermo, si distingue per la sua eccezionale convenienza, offrendo un caffè espresso al prezzo incredibile di 30 centesimi.





Mentre in molte città italiane i prezzi del caffè continuano a salire, il Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone si aggiudica il titolo di bar più economico d’Italia. Situato ad Alia, una piccola cittadina in provincia di Palermo, questo storico locale offre il caffè al costo di soli 30 centesimi. Non è fantascienza, ma una realtà che risale al 1960, anno della fondazione del bar da parte di Bernardo Perrone. Da allora, il bar è diventato un simbolo di efficienza, semplicità e convenienza.

Un’eredità di famiglia

Fin dagli inizi, Bernardo Perrone aveva una visione chiara: attirare i clienti con prezzi bassi. All’epoca, un caffè costava solo 20 lire, un prezzo che contribuì a costruire la reputazione del locale e a finanziare la costruzione della palazzina adiacente, che divenne la sede del bar nel 1973. Oggi, il bar è gestito dal figlio di Bernardo, Giuseppe Perrone, insieme alla moglie Mariagrazia D’Amico e al figlio Bernardo, sotto l’occhio vigile della vedova del fondatore, la 93enne Santina. Un vero e proprio affare di famiglia, dove tradizione e accoglienza sono al centro di tutto.

Prezzi inalterati nonostante le difficoltà

Nel corso degli anni, il prezzo del caffè è aumentato raramente: nel 2000 è passato a 300 lire, con l’introduzione dell’euro è salito a 20 centesimi, e solo durante la pandemia di Covid è stato portato a 30 centesimi. Questo incremento è stato inevitabile a causa dei costi degli accessori per l’asporto e dei forti rincari di materie prime ed energia. “Con l’asporto ci costavano più gli accessori della bevanda, tra bicchierino, tappo, cucchiaino, bustina di zucchero: ci siamo trovati costretti a chiedere di più”, ha spiegato Mariagrazia al Corriere della Sera. Nonostante le difficoltà, la famiglia Perrone ha mantenuto il prezzo del caffè basso, rimanendo fedele all’idea del fondatore: “Meglio perdere, che perdere il cliente”.

Un menù da sogno

Leggere il menù del Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone è come fare un tuffo nel passato. Oltre al caffè espresso a 30 centesimi, troviamo il caffè freddo a 60 centesimi, il macchiato a 40 centesimi, il caffè corretto a 80 centesimi e il cappuccino, il “champagne” del menù, a 1 euro. Inoltre, il servizio sia all’interno che all’esterno del locale è gratuito, così come il bicchiere d’acqua, una tradizione comune in quasi tutto il sud Italia.

L’incredulità dei turisti

Non sorprende che i turisti rimangano sbalorditi davanti a prezzi così bassi. Come racconta Mariagrazia, molti visitatori, al momento di pagare, credono che ci sia un errore. Questo incredibile rapporto qualità-prezzo non solo attira i locali, ma anche i turisti, rendendo il Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone una tappa imperdibile per chi visita Alia.

Il Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone rappresenta un esempio straordinario di come mantenere viva una tradizione e offrire un servizio eccezionale senza cedere alle pressioni dei mercati. Un luogo dove la storia, la famiglia e la comunità si uniscono per creare un’esperienza unica e indimenticabile.