Il marito di Paola Marella rivela le motivazioni della sua morte: “Affrontata 38 chemio per un cancro al pancreas”

Un tributo commovente del marito Domenico, il quale condivide il percorso di cura della conduttrice, malata di adenocarcinoma pancreatico, affrontando la realtà della malattia.





Domenico, marito di Paola Marella, ha pubblicato un lungo messaggio sui social per onorare la memoria della conduttrice, scomparsa il 21 settembre 2024 all’età di 61 anni. Nel suo messaggio, ha chiarito le circostanze legate alla malattia di Paola e ha voluto infondere un messaggio di speranza in un momento così difficile e tragico. “Il 16 dicembre 2021 a Paola fu diagnosticato un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico”, ha ricordato Domenico, rivelando il complesso percorso di cure e battaglie che ha affrontato nei successivi 24 mesi.

Il 31 dicembre 2021, Paola ha avviato il suo primo ciclo di 38 chemioterapie, un trattamento agonistico e spossante, che ha comportato anche la perdita totale dei capelli. Oltre alla chemioterapia, è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel mese di ottobre 2021, seguito da diverse sessioni di radioterapia e, infine, da 8 cicli di terapia mirata presso ospedali negli Stati Uniti, comportando numerosi viaggi intercontinentali. Purtroppo, dodici giorni fa, la famiglia ha ricevuto l’annuncio devastante dell’inevitabilità della situazione.

Determinata senza lamentarsi mai e sempre con il sorriso

Nel suo toccante messaggio, Domenico ha voluto sottolineare l’atteggiamento di Paola di fronte alla malattia: “Determinata e mai con atteggiamenti di lamentela, Paola ha affrontato le sue avversità sempre con un sorriso, accanto a amici, colleghi e parenti.” La sua volontà di non fermarsi, nonostante il percorso tortuoso e difficile della cura, ha reso la sua vita un esempio luminoso di forza e resilienza. Ha continuato a lavorare e a condividere la sua vita attraverso i social fino a poco prima della sua scomparsa.

Un tributo straordinario per una donna che ha sempre incarnato la positività, dimostrando che anche nei momenti di maggiore difficoltà è possibile trovare la forza per andare avanti e continuare a vivere con intensità. La narrazione della sua vita non si è limitata alle avversità, ma ha incluso anche i momenti di gioia, condivisi con tutti coloro che le volevano bene. La sua eredità è un potente messaggio di speranza: affrontare le sfide con grinta e mai perdere la voglia di vivere.

Paola Marella rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno seguita e apprezzata, una fonte di ispirazione che continuerà a brillare anche oltre la sua assenza.