Il ministro Sangiuliano annuncia le dimissioni a seguito del caso Boccia

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, ponendo fine a un periodo di crescente tensione politica e scandali legati a Maria Rosaria Boccia.





Le dimissioni irrevocabili di Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Nella lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni, il ministro ha sottolineato che “il mio lavoro non può essere macchiato dal gossip. Dimissioni irrevocabili.” Questa dichiarazione segna un punto di svolta significativo nella sua carriera, che aveva già cominciato a vacillare a causa delle polemiche scaturite dalla figura di Maria Rosaria Boccia.

Negli ultimi giorni, il dibattito politico si era intensificato attorno alla relazione tra Sangiuliano e Boccia, la quale sosteneva di aver ricevuto una nomina e di aver collaborato attivamente con il ministro, mostrando anche prove social media a supporto delle sue affermazioni. Dall’altra parte, Sangiuliano aveva cercato di minimizzare il ruolo della Boccia, portando a un crescente scontro tra le due parti.

Martedì pomeriggio, il ministro ha avuto un incontro di oltre un’ora e mezza con Meloni a Palazzo Chigi, dove la premier si era mostrata contraria a una sua eventuale dimissione. Tuttavia, il giorno seguente, Sangiuliano ha rilasciato un’intervista di quindici minuti al Tg1, in cui ha confermato la sua relazione con Boccia, ma ha negato ogni accusa di ricatto.

Boccia, ex consigliera, ha subito controbattuto, affermando di aver sempre accompagnato Sangiuliano a spese del Ministero della Cultura e sostenendo che il ministro fosse “sotto ricatto”, affermando di avere prove audio e video per dimostrare la sua versione. Secondo lei, Sangiuliano l’avrebbe minacciata dicendo: “Io sono il ministro, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai.”

Queste affermazioni hanno spinto il ministro ad annunciare che presenterà una denuncia contro Boccia, molto probabilmente per diffamazione. Nel frattempo, la Corte dei Conti del Lazio ha comunicato di essere in procinto di avviare un’istruttoria per verificare l’uso corretto dei fondi pubblici ministeriali.

Rassegna su quanto accaduto che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano

Lunedì sera, la situazione si era complicata ulteriormente, quando Meloni aveva insistito di aver ricevuto garanzie da Sangiuliano riguardo al fatto che Boccia non avesse avuto accesso a documenti riservati, e che nessun denaro pubblico fosse stato speso per lei. In un colpo di scena, Boccia ha immediatamente contestato queste affermazioni, pubblicando sul suo profilo social documenti riservati apparentemente pertinenti al G7 della Cultura, prevista a Napoli dal 19 al 21 settembre.

La controversia si è accesa ulteriormente, portando a duri attacchi da parte dell’opposizione. Partiti come il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, e Azione hanno espresso forte discontento. “Non possiamo permetterci teatrini o mezze verità,” ha affermato Giuseppe Conte. Anche Matteo Renzi ha sollevato la questione delle dimissioni, portando alla luce le preoccupazioni per il futuro del governo. Così, la decisione di Sangiuliano di dimettersi è giunta rapidamente, sorprendendo molti osservatori politici.

Infine, si registra un esposto presentato presso la Procura di Roma dal deputato Angelo Bonelli, che ha accusato Sangiuliano di peculato e rivelazione di segreti d’ufficio. Se questa denuncia dovesse essere presa in considerazione dalla Procura, il caso potrebbe essere portato in tribunale. Se la Camera dei Deputati o il Senato autorizzassero le indagini, Sangiuliano non sarebbe l’unico ad affrontare potenziali accuse: anche Boccia potrebbe essere indagata per peculato se risultasse consapevole di usare denaro pubblico in modo inappropriato.

Le implicazioni delle dimissioni di un ministro

Ora che Sangiuliano ha presentato le dimissioni, spetta a Giorgia Meloni decidere il passo successivo. In situazioni del genere, la consuetudine vuole che la delega del ministro uscente venga assegnata ad interim a un membro del governo scelto dalla premier. Questo accorgimento è fondamentale per evitare il vuoto di potere, dato che il Ministero della Cultura ha bisogno di una guida permanente per gestire le numerose attività quotidiane.

Tuttavia, tale soluzione temporanea non potrà continuare a lungo: Meloni dovrà identificare rapidamente una nuova figura da nominare come ministro della Cultura. Una volta scelta, la premier presenterà il nome al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale detiene l’autorità costituzionale per ufficializzare la nomina del nuovo ministro. La situazione si preannuncia quindi complessa e delicata, richiedendo decisioni rapide e ben ponderate.