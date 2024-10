Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Matilde Lorenzi

Una tragedia ha scosso il panorama dello sci italiano: Matilde Lorenzi, una ventenne talentuosa e promessa dello sport azzurro, è deceduta nella notte a seguito di un drammatico incidente avvenuto in Val Senales. La notizia è stata comunicata tramite il profilo X ufficiale del Ministero della Difesa. In un messaggio di cordoglio, il Ministro @GuidoCrosetto ha espresso la sua vicinanza “ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’@Esercito e giovane promessa dello sci, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.





Originaria di Villarbasse, la giovane sciatrice si trovava sulle piste del ghiacciaio altoatesino per un allenamento programmato dal Centro Sportivo Esercito. Durante la sessione, ha perso il controllo degli sci sul tracciato Grawand G1: la dinamica dell’incidente ha previsto che gli sci si divaricassero, facendola scivolare violentemente sul ghiaccio, e causando un grave trauma cranico. Immediate sono state le operazioni di soccorso da parte degli allenatori, seguite dall’intervento dei carabinieri del Centro di addestramento di Selva di Val Gardena e dalla Stazione di Senales. Stabilizzata dai medici, Lorenzi è stata poi intubata e trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano, dove, purtroppo, le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche.

Lutto nello sport: la sciatrice Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta

Le indagini condotte hanno escluso responsabilità da parte dei gestori dell’impianto sciistico: tutte le norme di sicurezza erano state rispettate, incluse le protezioni in pista. Di conseguenza, non vi saranno indagini successive, poiché non emergono profili di responsabilità dalla dinamica dell’incidente.

Nata il 15 novembre 2003, Matilde Lorenzi rappresentava una giovane promessa all’interno del panorama sciistico nazionale. La sua carriera, ricca di successi, la vedeva vincitrice del campionato italiano di supergigante nelle categorie Assoluto e Giovani lo scorso anno, e si era distinta anche ai Mondiali juniores di Francia. Oltre alla passione per lo sci, Matilde nutriva un forte interesse per la fotografia e la moda, ambizioni che aveva condiviso in un’intervista alla Rai nel 2017, esprimendo il desiderio di costruire una carriera anche in quei settori.

Inizialmente, la sciatrice avrebbe dovuto partecipare a un allenamento di Gigante in Svezia, ma le condizioni climatiche non favorevoli avevano portato il team tecnico a scegliere le piste ghiacciate della Val Senales per le sessioni di allenamento. Questa località è nota per le sue piste ad alta quota, che attraggono ogni anno diverse squadre nazionali, ideali per le prove velocistiche in previsione delle competizioni internazionali. La comunità di Villarbasse, così come il mondo sportivo, piangono la scomparsa di una giovane atleta che aveva tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile nel mondo dello sci, un sorriso luminoso e un immenso talento che ci lasciano un vuoto incolmabile.