Il Napoli festeggia dopo un emozionante pareggio Tra Inter e Juventus 4-4

Un derby d’Italia sensazionale si è appena svolto a San Siro, dove Inter e Juventus hanno dato vita a un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo un primo tempo esplosivo concluso sul 3-2, il secondo tempo ha visto la Juve recuperare da un iniziale svantaggio di due gol, concludendo infine la partita in parità a 4-4. Questo risultato ha permesso al Napoli di ampliare il gap di punti in classifica, portandosi a +4 dalla seconda.

Il derby di San Siro non ha deluso le aspettative, regalando una partita straordinaria con ben sette reti segnate. Il punteggio finale di 4-4 ha visto le firme di Zielinski (doppietta, di cui due rigori), Mkhitaryan per i nerazzurri, e Vlahovic e Weah per la Juve, con Yildiz che ha completato una pregevole doppietta. Nonostante l’andamento entusiasmante, il risultato non ha gratificato appieno nessuna delle due squadre, mentre il Napoli ha potuto gioire per il margine guadagnato in classifica.





Un primo tempo da incubo tra goal e rimonte

L’incontro è iniziato a ritmi frenetici e con un’atmosfera carica di adrenalina. Dopo appena 15 minuti, un fallo di Danilo su Thuram ha portato l’Inter ad ottenere un calcio di rigore, trasformato da Zielinski per il vantaggio nerazzurro. Tuttavia, nei successivi dieci minuti, la Juventus ha risposto con determinazione: Vlahovic ha trovato il pareggio al 20′, seguito pochi minuti dopo dal gol di Weah, che ha completato la rimonta bianconera portando il punteggio sul 2-1.

Quella che sembrava essere una seria battuta d’arresto per l’Inter si è rivelata un momento di accensione per la squadra di casa, che ha immediatamente risposto. Al 35′, Mkhitaryan ha segnato con un tiro preciso, riportando il punteggio in equilibrio. Solo due minuti dopo, un altro rigore, causato da un fallo di Kalulu su Dumfries, ha permesso a Zielinski di siglare il 3-2, conclusando un primo tempo pirotecnico.

Ripresa: l’Inter allunga, la Juventus recupera

Il secondo tempo si è aperto con un’Inter grintosa, decisa a mantenere il vantaggio. Al 53′, Dumfries ha segnato il quarto gol per i nerazzurri, espandendo così il divario a 4-2. Tuttavia, la Juventus ha dimostrato carattere, continuando a lottare per rimanere in partita. L’ingresso di Yildiz ha dato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha iniziato a spingere in attacco.

È stato proprio Yildiz a riaprire il match, realizzando un diagonale magistrale che ha ridotto il punteggio a 4-3. Non contento, il giovane talento ha rapidamente portato il punteggio sul 4-4, completando così la sua doppietta personale e chiudendo il match in parità. Un finale drammatico che ha lasciato entrambe le squadre con l’amaro in bocca, e un Napoli sempre più forte al comando della classifica.