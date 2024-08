Il nudo audace di Elodie: la cantante appare divina nell’anteprima del Calendario Pirelli

Elodie protagonista del Calendario Pirelli 2025: una celebrazione di sensualità e femminismo sulla spiaggia di Miami





Tra le celebrità che compongono l’anteprima del Calendario Pirelli 2025, intitolato “Refresh and reveal”, c’è la talentuosa Elodie, che si mostra in tutta la sua bellezza e carisma, posando nuda sulla spiaggia di Miami. È passato poco tempo dall’annuncio della sua partecipazione a uno dei più prestigiosi calendari al mondo, noto per aver visto la presenza di icone come Naomi Campbell, Bella Hadid e Ashley Graham. Tuttavia, la scelta di Elodie di posare senza veli ha generato polemiche e discussioni, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Elodie ha difeso con orgoglio la sua decisione, sostenendo il diritto di ogni donna a mostrare il proprio corpo, nonostante abbia ricevuto critiche, in particolare dalla giornalista Paola Ferrari, che ha messo in discussione le posizioni femministe della cantante alla luce della sua scelta audace. Nonostante le controversie, l’anteprima del Calendario Pirelli è stata condivisa online, aumentando l’attesa per il suo lancio ufficiale che si terrà a novembre a Londra.

Nel video dietro le quinte, Elodie appare fiera e affascinante, catturata dall’obiettivo del fotografo Ethan James Green, che spiega il concetto di “Refresh and reveal”. In questa edizione, per la prima volta, il fotografo ha integrato alcuni suoi nudi personali nel lavoro, condividendo un momento di vulnerabilità artistica. Il video rivela scene di Elodie mentre posa nel Virginia Key Beach Park di Miami, con i capelli svolazzanti al vento, esprimendo una sensualità e un carisma unici. Oltre agli scatti fotografici in esterni, Elodie e le altre star sono state fotografiche anche in studio, in collaborazione con l’intero team.

Elodie è l’unica rappresentante italiana nell’edizione 2025 del Calendario e ha avuto l’opportunità di lavorare accanto a nomi illustri del panorama internazionale. Tra le altre celebrità troviamo Hunter Schafer, famosa per il suo ruolo in Euphoria, la conduttrice e attrice Padma Lakshmi, l’attrice britannica Jodie Turner-Smith, e gli attori Vincent Cassel e John Boyega. Completano il cast anche Simone Ashley, star di Bridgerton, l’attrice sudcoreana nota per Squid Game, Hoyeon, e la modella Jenny Shimizu. In aggiunta al gruppo, due collaboratrici di Ethan James Green, l’artista Martine Gutierrez e l’illustratrice Connie Fleming, contribuiscono con il loro talento a un progetto che promette di essere artistico e provocatorio.

La partecipazione di Elodie al Calendario Pirelli non è solo un traguardo personale, ma una vera e propria dichiarazione di potere femminile, che invita a riflettere sulla bellezza e sull’autenticità in tutte le loro forme. Con il lancio imminente, le aspettative sono alte e il mondo attende con interesse di vedere come queste star racconteranno attraverso l’arte la loro visione di freschezza e rivelazione.