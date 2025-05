Sopravvive agli alligatori, ma fuori dal lago trova la morte per mano dei poliziotti: un epilogo incredibile

Un episodio drammatico si è verificato lunedì mattina nella contea di Polk, in Florida, dove un uomo di 42 anni, identificato come Timothy Schulz, è stato ucciso dalla polizia dopo aver mostrato atteggiamenti aggressivi e violenti. L’uomo, che era sopravvissuto a un attacco di alligatori in un lago locale, sembra fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.





Secondo quanto riportato dalle autorità, l’intervento è scattato poco prima delle 6 del mattino, dopo una chiamata di emergenza che segnalava un individuo in evidente stato di alterazione. Schulz, descritto come tremante e confuso, si era inizialmente presentato a un ippodromo chiedendo di contattare suo figlio, ma si era poi allontanato. Successivamente, è stato avvistato a Lakeland, a sud di Orlando, dove è entrato nelle acque di un lago noto per la presenza di alligatori.

Un testimone ha cercato di aiutarlo offrendogli un giubbotto salvagente, ma l’uomo lo ha rifiutato. Poco dopo, un alligatore lo ha attaccato, mordendogli il braccio destro. Nonostante la ferita, Schulz è uscito dall’acqua e ha iniziato a camminare attraverso una zona residenziale. Diversi testimoni hanno riferito che si comportava in modo minaccioso, arrivando persino a ringhiare contro chiunque si avvicinasse.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato Schulz armato di cesoie da giardino. L’uomo avrebbe lanciato un mattone contro un camion e tentato di forzare il veicolo. La polizia ha dichiarato che i due agenti presenti gli hanno intimato di lasciare l’attrezzo, ma lui ha ignorato gli ordini e li ha aggrediti. Nonostante l’uso del taser, che non ha avuto alcun effetto, Schulz avrebbe cercato di raggiungere la volante della polizia per estrarre un fucile. A quel punto, i poliziotti hanno aperto il fuoco, colpendolo mortalmente.

Lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd, ha commentato l’accaduto sottolineando la gravità della situazione: “Il fatto che sia stato morso da un alligatore e abbia continuato a scatenare la sua furia è scioccante.” Le autorità sospettano che l’uomo fosse sotto l’influenza di droghe al momento dell’incidente.

Attualmente, è stata avviata un’indagine per chiarire i dettagli dell’operazione e verificare l’operato degli agenti coinvolti, che rimarranno in congedo amministrativo fino alla conclusione dell’inchiesta.