Il padre di JonBenét Ramsey ha ricevuto una lettera in cui si ‘indica il nome dell’assassino di sua figlia’

Il padre di JonBenét Ramsey ha dichiarato di aver ricevuto una lettera da qualcuno che affermava di conoscere l’identità della persona che ha ucciso sua figlia.





JonBenét, sei anni, fu trovata morta nella casa di famiglia il giorno di Santo Stefano del 1996, strangolata con una garrota e aggredita sessualmente.

L’identità del suo assassino è ancora sconosciuta, ma il caso ha ricevuto nuova attenzione in seguito al documentario di Netflix sui veri crimini Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey .

Gli spettatori hanno trovato inquietanti molte parti del documentario, tra cui le scene di un processo simulato messo in scena dal conduttore televisivo Geraldo Rivera, che si è concluso dichiarando la madre di JonBenét, Patsy, “responsabile” della morte della figlia.

Patsy Ramsey morì nel 2006, due anni prima che la sua famiglia ottenesse la riabilitazioni e le scuse per il modo in cui le indagini e il circo mediatico avevano puntato il dito dei sospetti contro di loro.

Ora c’è stato un nuovo sviluppo: John Ramsey ha dichiarato di essere stato contattato da qualcuno che affermava di sapere chi fosse l’ assassino .

Secondo il Daily Mail, Ramsey ha ricevuto una lettera da una donna che sosteneva che il suo ex marito aveva ucciso la figlia, ma i suoi tentativi di contattarla per avere maggiori informazioni sono stati difficili.

Ha raccontato loro: “In base a tutta questa pubblicità, di recente ho ricevuto una lettera da una signora che diceva: ‘L’assassino è il mio ex marito e ho tenuto questa cosa dentro di me il più a lungo possibile. Per favore, per favore, chiamatemi’.

“L’abbiamo contattata, ma non ha risposto al telefono, quindi non lo so. A questo punto abbiamo condiviso tutto con un investigatore privato.”

Se la lettera si rivelasse una bufala, non sarebbe la prima volta che un caso irrisolto riceve un indiziato che sembra essere stato preso in carico e le cui speranze vengono deluse.

L’indagine ha riscontrato precedenti false confessioni, tra cui quella di un uomo che sosteneva che si sarebbe consegnato ma aveva bisogno di soldi per permettersi i biglietti aerei per la sua famiglia, e quella di un altro uomo che ha confessato ed è stato estradato prima che le prove del DNA non corrispondessero.

Joe Berlinger, che ha diretto il documentario di Netflix, ha dichiarato di essersi lasciato convincere per un po’ dalla teoria sulla morte di JonBenét, secondo cui la ragazza sarebbe stata uccisa dalla sua famiglia, che si trovava in casa al momento del decesso.

Tuttavia, in seguito ammise di essersi “imbarazzato per il fatto che ci fossi cascato” e affermò che la teoria era “illogica”, e i genitori della ragazza furono in seguito scagionati dopo che si scoprì che il DNA della famiglia non era stato condiviso con i procuratori per mesi.

Nel 2008, il procuratore distrettuale locale ha offerto le sue scuse alla famiglia Ramsey, affermando: “Nella misura in cui possiamo aver contribuito in qualche modo a far sì che l’opinione pubblica pensasse che poteste essere stati coinvolti in questo crimine, mi dispiace profondamente. “Nessun innocente dovrebbe subire un processo così lungo nel tribunale dell’opinione pubblica.”