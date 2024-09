Il papà è stato assassinato mentre cercava di proteggere il figlio dodicenne: i dettagli della tragedia di Paderno Dugnano

Fabio Chiaroni ha tentato disperatamente di salvare il figlio di 12 anni, ma è stato colpito mortalmente dal figlio maggiore di 17 anni. La drammatica vicenda si è svolta la notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano, vicino Milano.





Il 17enne, ora detenuto presso il carcere minorile Beccaria, ha confessato di aver ucciso il fratellino mentre dormiva. Le grida del 12enne hanno svegliato i genitori, che sono accorsi nella stanza. La madre, Daniela Albano, è stata la prima ad essere aggredita, seguita dal padre, che nel tentativo di proteggere il figlio minore, è stato anch’egli ferito mortalmente alla gola. Dopo aver commesso il triplice omicidio, il ragazzo ha chiamato il 112, e all’arrivo delle forze dell’ordine, i corpi sono stati trovati nella camera da letto dei ragazzi, con numerosi colpi di coltello, in particolare al collo.

Durante la conferenza stampa, il tenente dei carabinieri ha descritto il 17enne come lucido e pacato durante l’interrogatorio. La famiglia era appena tornata da una vacanza, e nulla lasciava presagire una simile tragedia. Il giovane ha dichiarato di sentirsi un corpo estraneo nella propria famiglia, oppresso, e ha affermato che uccidendoli si sarebbe liberato di questo disagio. Ha confessato di aver pianificato gli omicidi da tempo, ma non ha fornito un movente chiaro per il suo gesto.

La procuratrice della Procura dei minori di Milano, Sabrina Ditaranto, ha riferito che l’interrogatorio è iniziato con una confessione spontanea del ragazzo, senza necessità di approfondire ulteriormente per ottenere la verità. Il 17enne ha mostrato segni di pentimento e consapevolezza della gravità delle sue azioni. Nonostante la mancanza di un movente giudiziario, gli inquirenti stanno esplorando possibili spiegazioni sociologiche e psicologiche per comprendere meglio le motivazioni del giovane.

L’omicidio si è verificato poche ore dopo il festeggiamento del 51° compleanno di Fabio Chiaroni. I festeggiamenti, spesso momenti di gioia, possono diventare critici per chi vive un disagio interiore. Il 17enne ha parlato di un malessere che lo tormentava da giorni, senza riuscire a trovare una spiegazione logica e coerente per le sue azioni. Questo tragico evento ha sconvolto la comunità locale, lasciando aperte molte domande sull’influenza di fattori psicologici e sociali nella vita del giovane.