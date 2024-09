Il vestito nuziale di Michelle Bertolini: abito corto con pizzi e fiori per il matrimonio con Ignazio Boschetto

Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana, ha scelto un elegante abito midi con pizzo e fiori per il suo matrimonio con Ignazio Boschetto, celebrato in provincia di Bologna.





Il 12 settembre, Ignazio Boschetto, uno dei cantanti del celebre trio Il Volo, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Michelle Bertolini, in una cerimonia intima a San Lazzaro di Savena, un comune situato in provincia di Bologna. La celebrazione ha avuto luogo nel municipio locale e ha visto la presenza di amici e familiari, oltre che dei due colleghi di Ignazio, Gianluca Ginoble e Pietro Barone. L’atmosfera della giornata era caratterizzata da gioia e affetto, sottolineando il forte legame tra gli sposi e i loro cari.

Il vestito da sposa di Michelle Bertolini

Michelle ha optato per un abito midi realizzato da Tosca Spose, un’atelier rinomata nel centro di Bologna, sotto la direzione della stilista Elisabetta Garuffi, moglie del comico Paolo Cevoli. Il suo vestito non aveva strascico e presentava un design semplice ma raffinato, perfetto per un matrimonio informale. Comprendeva una sottoveste bianca ottica, abbinata a un delizioso strato di pizzo floreale che donava un effetto trasparente e sofisticato. Le maniche midi e il gioco di trasparenze sul décolleté e sulle gambe esaltavano la figura slanciata di Michelle, riflettendo il suo stile giovane e contemporaneo.

Dettagli del look minimalista

Il look di Michelle è stato completato da un paio di mules color crema con tacco alto firmate Jimmy Choo, arricchite da dettagli in cristallo che aggiungevano un tocco di eleganza. Per il trucco, Michelle ha scelto un’opzione naturale, evidenziando i suoi lunghi capelli castani lasciati liberi, conferendo al suo aspetto un’aria fresca e spontanea. Anche il bouquet, composto da fresie e ranuncoli rigorosamente bianchi, si è armonizzato perfettamente con il minimalismo del suo abito, sottolineando l’incanto di questo giorno speciale.

Una nuova vita insieme

Il matrimonio di Michelle ed Ignazio segna l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi, testimoniando il forte legame che li unisce e la loro voglia di intraprendere insieme una vita piena di amore e avventure. I fan della coppia, che ha conquistato il cuore di molti, sono felici di vedere i loro idoli finalmente insieme in questa nuova dimensione.

Con la celebrazione del loro amore, Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto dimostrano che, anche in un settore legato alla musica e all’immagine, i legami autentici e duraturi possono realmente brillare. La cerimonia rappresenta un’unione di talenti e culture, amalgamando la passione per la musica di Ignazio con la bellezza e l’eleganza di Michelle, un duo affascinante pronto a scrivere nuove pagine della loro storia insieme.