Il vincitore più anziano della Maratona di New York è un italiano di 74 anni: Mario Bollini scrive un nuovo capitolo

Mario Bollini, atleta italiano di 74 anni, ha tagliato il traguardo per ultimo alla Maratona di New York 2024, diventando un esempio di determinazione e resilienza nello sport.





Bollini ha completato la gara in 10 ore, un minuto e 47 secondi, stabilendo un record personale di partecipazioni consecutive, con la sua 37a Maratona di New York. Nonostante alcuni problemi fisici, ha dimostrato una tenacia straordinaria.

“Questa era la mia 37a maratona a New York consecutiva, la 78a della mia carriera da runner”, ha dichiarato Bollini. “Non sono riuscito a chiudere la prova entro le 5 ore come sempre fatto in passato, ma sono comunque felice di essere riuscito a completare la gara.”

Il suo arrivo emozionante è stato celebrato dagli organizzatori sui canali social dell’evento, evidenziando la sua determinazione e costanza nell’affrontare la sfida della Maratona di New York.

La tenacia di “Super Mario”

Mario Bollini, soprannominato “Super Mario”, ha dimostrato una tempra d’acciaio nell’affrontare la Maratona di New York nonostante le difficoltà fisiche. Il suo spirito combattivo e la sua dedizione allo sport lo hanno reso un eroe agli occhi degli organizzatori e dei partecipanti.

L’atleta italiano ha spiegato: “Nonostante un infortunio che mi ha condizionato durante l’allenamento, ho voluto dimostrare a tutti coloro che dubitavano delle mie capacità che avrei completato anche quest’anno la Maratona di New York. Sono felice di aver ottenuto questa enorme soddisfazione.”

Un’impresa sportiva senza tempo

La sua performance alla Maratona di New York 2024 rimarrà nella storia dello sport come un esempio di resilienza e determinazione. Nonostante l’avanzare dell’età e le difficoltà fisiche, Mario Bollini ha dimostrato che la passione e la volontà possono superare ogni ostacolo.

“È stata un’esperienza incredibile”, ha commentato Bollini. “Nonostante le difficoltà, sono riuscito a completare la gara e a vivere un momento indimenticabile all’arrivo. Spero di essere d’ispirazione per altri atleti che affrontano sfide simili.”

Il coraggio e la perseveranza di Mario Bollini alla Maratona di New York 2024 lo rendono un esempio di determinazione e passione nello sport, ispirando atleti di tutte le età a non arrendersi davanti alle sfide e a perseguire i propri obiettivi con determinazione e spirito combattivo.