Ilaria D’Amico racconta l’amore per Buffon: “Mi ha fatto 4 richieste di matrimonio, una via messaggio”

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, ospiti a “Che Tempo che Fa”, hanno raccontato il loro amore decennale, dalle curiose proposte di matrimonio al primo incontro professionale.





Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono stati protagonisti di un’intervista emozionante durante la puntata del 24 novembre di “Che Tempo che Fa”, il popolare programma condotto da Fabio Fazio. La coppia, che si è sposata lo scorso settembre dopo dieci anni di relazione, ha condiviso con il pubblico alcuni momenti chiave della loro storia d’amore, caratterizzata da romanticismo e situazioni inaspettate.

Durante l’intervista, Fabio Fazio ha chiesto ai suoi ospiti perché avessero deciso di aspettare così tanto tempo prima di convolare a nozze. La risposta della giornalista sportiva è stata ironica e sincera: “Ci abbiamo pensato un po’, lui ha pensato molto a farmi bene la proposta di matrimonio”. Questa affermazione ha subito catturato l’attenzione del conduttore, che ha voluto approfondire il tema.

Ilaria D’Amico ha quindi raccontato uno degli episodi più curiosi legati alle proposte di matrimonio ricevute dal portiere. “Una volta me l’ha chiesto con un sms da Parigi, giocava nel Paris Saint-Germain. Una mattina alle cinque e mezzo mi ha scritto: ‘Ma io e te non ci sposiamo?'”, ha svelato la giornalista, suscitando risate nello studio. Tuttavia, questo non è stato l’unico tentativo di Gigi Buffon di chiedere la mano della sua compagna. Il portiere ha infatti aggiunto con ironia: “Prima di quella ‘ufficiale’, ce ne sono state circa altre tre o quattro. Ogni febbraio partiva la proposta”.

La proposta definitiva, quella che ha portato al matrimonio, è stata però molto più romantica e significativa. Ilaria D’Amico ha descritto quel momento con grande emozione: “Mi ricordo perché tra noi succedono sempre tante cose goffe. Ero in un periodo difficile della mia vita, in cui facevo avanti e indietro tra Milano, Roma e Parma. Mi fermo a Parma con lui un lunedì, senza figli, trovo il caminetto acceso a casa e una canzone in sottofondo. Mi siedo sul divano e lui mi si accascia, mi prende una mano, mi guarda con un’aria talmente piena di dolore che mi sono spaventata, con un’ansia. Lui mi fa la proposta, mi sono sciolta, ho subito detto sì”.

Oltre a parlare del loro matrimonio, la coppia ha ricordato il primo incontro, avvenuto grazie alla passione comune per il calcio. Ilaria D’Amico, allora impegnata come giornalista sportiva, intervistò Gigi Buffon dopo una partita. “Ci conoscevamo da tempo, frequentando lo stesso mondo”, ha spiegato il portiere, “però quella volta lì diciamo, nella serata del Goal-non goal di Milan-Juve, lei mi intervistò e a bruciapelo mi chiese: ‘Buffon ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?'”. Questo episodio segnò l’inizio di una conoscenza più profonda tra i due.

Nel corso dell’intervista, i due hanno anche condiviso alcune riflessioni sulla loro vita insieme e sulla gestione della famiglia allargata. Entrambi hanno figli da precedenti relazioni: Gigi Buffon ha due figli nati dal matrimonio con Alena Seredova, mentre Ilaria D’Amico è madre di un bambino avuto da una relazione precedente. La coppia ha poi avuto un figlio insieme, consolidando ulteriormente il loro legame.

“Abbiamo trovato un equilibrio che ci rende felici”, ha dichiarato Gigi Buffon, sottolineando quanto sia importante per loro mantenere un clima sereno per il bene dei figli. Anche Ilaria D’Amico ha parlato dell’importanza della famiglia nella loro vita quotidiana: “Siamo molto uniti e cerchiamo sempre di affrontare tutto insieme, con amore e rispetto reciproco”.

L’intervista si è conclusa con parole di affetto reciproco tra i due, che hanno mostrato quanto sia forte il legame che li unisce. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso degli anni, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno dimostrato che l’amore può superare ogni ostacolo. La loro storia è un esempio di come la pazienza e la dedizione possano portare a costruire una relazione solida e duratura.