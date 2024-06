Ilaria Salis torna oggi in italia dall’ungheria, ecco quando è attesa

Ilaria Salis, liberata dall’Ungheria dopo l’elezione al Parlamento europeo con Alleanza Verdi Sinistra, farà ritorno in Italia già oggi. L’ex prigioniera festeggerà il suo 40esimo compleanno lunedì.





La notizia del rientro in Italia di Ilaria Salis, dopo la sua liberazione dall’Ungheria, è un segnale di speranza e di vittoria per la giovane politica italiana. La sua elezione al Parlamento europeo con Alleanza Verdi Sinistra ha portato alla sua liberazione, dopo mesi di detenzione a Budapest.

Un ritorno atteso e festeggiato

Ilaria Salis, arrestata a Budapest nel febbraio 2023, è stata rilasciata in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo. Il suo ritorno in Italia è atteso con grande fervore e sarà celebrato con una festa in occasione del suo 40esimo compleanno lunedì.