Dopo molti anni, i medici si sono resi conto che i pazienti affetti da cancro spesso condividono 6 cattive abitudini al mattino

Spesso si pensa che il cancro sia causato principalmente da problemi alimentari e ambientali, ma in realtà molte persone con il cancro conducono anche uno stile di vita sano, assumono farmaci prescritti e consumano alimenti funzionali.





Molti credono di essere in buona salute e vivono, mangiano e organizzano la propria vita di conseguenza. È il caso di un paziente (anonimo) che ha condiviso la sua storia online: dopo solo un mese di dolori addominali, si è recato in ospedale per un controllo e gli è stato diagnosticato un cancro allo stomaco in fase avanzata.

Ricevere una notizia del genere è stato un vero e proprio “fulmine a ciel sereno” per il paziente, che ha chiesto al medico come fosse possibile che il cancro fosse progredito così rapidamente e si fosse già diffuso in metastasi in un solo mese.

Il medico ha spiegato che il cancro, dalla fase iniziale alla metastasi, non si sviluppa in così poco tempo. Molte persone pensano che il cancro sia improvviso, ma questa è un’idea errata. In realtà, il cancro impiega diversi anni per passare dalla fase iniziale alla metastasi. Se non viene diagnosticato precocemente e si mantengono cattive abitudini alimentari e di vita, la malattia progredisce ulteriormente.

In generale, le persone con cancro spesso presentano 6 cattive abitudini al mattino:

Saltare spesso la colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata. Saltarla può danneggiare lo stomaco, favorire ulcere gastriche e persino il cancro allo stomaco. Inoltre, rende il corpo stanco, abbassa la glicemia e ostacola la disintossicazione. Fumare regolarmente al risveglio

Fumare appena svegli è estremamente dannoso, soprattutto a stomaco vuoto. Il fumo contiene oltre 7000 sostanze, tra cui almeno 70 cancerogene. Chi fuma ogni giorno è più a rischio di cancro, soprattutto ai polmoni. Bere acqua appena svegli

Questa è invece una buona abitudine: bere acqua al mattino aiuta a eliminare tossine, pulire l’intestino, favorire la digestione e rafforzare le difese immunitarie. Bere alcolici regolarmente al mattino

L’alcol è una delle principali cause di cancro riconosciute dall’OMS. Stimola e sovraccarica il fegato, aumentando il rischio di tumore epatico. Consumare cibi acidi, affumicati o fritti al mattino

Chi consuma spesso cibi acidi (come sottaceti), affumicati o fritti, assume molte sostanze cancerogene e aumenta il rischio di sviluppare tumori. Essere spesso arrabbiati al mattino

Un cattivo umore cronico può indebolire il sistema immunitario e aumentare il rischio di malattie, incluso il cancro.

Come prevenire il cancro:

Mantenere uno stile di vita sano e abitudini mattutine corrette è fondamentale. La diagnosi precoce è altrettanto importante: abituati a fare controlli regolari per individuare eventuali problemi in tempo e rendere più efficace il trattamento.