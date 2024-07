Ilary Blasi fa il suo ritorno a Battiti Live, ma subito commette una gaffe dicendo: “Non capisco niente…”

Ilary Blasi e Alvin, una coppia affiatata e irresistibile che conquista il pubblico di Battiti Live con la loro complicità e il loro stile unico.Lunedì 8 luglio, Canale 5 ha accolto il ritorno di Battiti Live, la manifestazione musicale che ha segnato anche il grande ritorno in tv di Ilary Blasi. Dopo diversi mesi di assenza, la conduttrice ha ripreso il suo posto sul palco, affiancata dal suo fedele compagno di avventure, Alvin, con il quale ha condiviso diverse edizioni dell’Isola dei Famosi.





Ilary Blasi non ha deluso le aspettative del pubblico, mostrando sin da subito il suo stile inconfondibile: poca formalità, uscite spontanee, ironia e gaffe che hanno conquistato il cuore dei telespettatori, soprattutto di quelli dei social. Già nei primi minuti della puntata, la conduttrice ha regalato una delle battute più memorabili della serata, commentando la performance di Irama: “In questo brano tu metti insieme le sonorità orchestrali con l’elettronica. Correggimi se sbaglio, me l’hanno scritto eh, io non ci capisco nulla!” Questa frase, diventata subito un vero e proprio “meme”, ha dimostrato ancora una volta la capacità di Ilary Blasi di sdrammatizzare e di prendersi gioco di sé stessa, mettendo in chiaro sin dall’inizio che quella di Battiti Live sarebbe stata una kermesse musicale all’insegna del divertimento e della leggerezza.

La complicità con Alvin

Uno dei momenti più esilaranti della serata è stato il gioco di battute tra Ilary Blasi e Alvin, la sua “spalla” sul palco. La conduttrice ha presentato il suo collega come la presenza “di troppo” in una bella serata, scherzando sulla loro età: “Io e te giochiamo a fare i giovani, ma dai c’abbiamo 120 anni in due! Ci serve una giovane, veramente esperta dei social”. Questa complicità e ironia tra i due ha contribuito a creare un’atmosfera allegra e coinvolgente, che ha contagiato tutto il pubblico in piazza.

I momenti musicali

Nonostante le battute e le gag, il vero protagonista di Battiti Live è stata la musica, con le esibizioni di artisti del calibro di Irama, Annalisa, Tananai e i Ricchi e Poveri. Quest’ultimi, in particolare, hanno riscosso un successo straordinario, dimostrando di essere amatissimi anche dai giovanissimi. Quando sono saliti sul palco per cantare “Aria” e “Ma non tutta la vita”, il pubblico in piazza si è scatenato in balli e canti, confermando il loro status di icone intramontabili della musica italiana.

Battiti Live 2024 si preannuncia come un’edizione ricca di sorprese e di grandi emozioni. Con la coppia Ilary Blasi-Alvin a guidare il pubblico attraverso le serate, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. La leggerezza e l’ironia di Ilary, unita alla complicità con Alvin, creano un mix vincente che conquista il cuore dei telespettatori, mentre la musica di grandi artisti come Irama, Annalisa, Tananai e i Ricchi e Poveri rende le serate indimenticabili. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire altre sorprese e per lasciarsi trasportare dalla magia di Battiti Live.

“Correggimi se sbaglio perchè io chiaramente non ce capisco nulla e me l’hanno scritto” È SEMPRE LEI✈️✈️✈️✈️ #BattitiLive

pic.twitter.com/zTyO1rg76E — antonella fiordelisi supporter🌸 (@teamantogf) July 8, 2024