Ilary Blasi in yacht con le amiche, inaugura l’estate con un bikini bicolore effetto brillante

Mini vacanza in barca per Ilary Blasi: la conduttrice si rilassa con la sorella e le amiche, sfoggiando un bikini bicolor scintillante, pronta a tornare in tv a luglio.





Ilary Blasi si sta dividendo tra momenti di relax e impegni lavorativi in vista dell’estate. La conduttrice e Alvin saranno infatti al timone di Battiti Live, programma musicale di Canale 5 che vedrà protagonisti artisti come Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, Alessandra Amoroso e Angelina Mango. L’evento si svolgerà nelle affascinanti piazze della Puglia e andrà in onda in prima serata a luglio. Prima di immergersi completamente nel lavoro, Ilary Blasi si è concessa una mini vacanza per ricaricare le energie.

Ilary Blasi l’estate scorsa ha viaggiato molto, alternando vacanze al mare e in montagna con la famiglia, gli amici e il compagno Bastian Muller, con il quale è volata in Brasile. Amante del sole e della vita all’aria aperta, quest’anno ha inaugurato l’estate con una breve vacanza insieme alla sorella Melory e alcune amiche. Il gruppo ha trascorso del tempo in barca, e Ilary ha condiviso alcuni scatti su Instagram, mostrando momenti di spensieratezza e relax.

Bikini Mermazing

Come sempre, Ilary Blasi non ha deluso le aspettative in fatto di stile. Ha sfoggiato un bikini bicolor, in rosa e viola, del marchio Mermazing, modello Nausicaa. Il costume, con reggiseno a fascia e slip, è caratterizzato da un tessuto effetto lurex brillante, con lamine dorate che conferiscono un aspetto cangiante e luminoso. Il bikini, disponibile sul sito ufficiale del brand al prezzo di 150 euro, ha catturato l’attenzione dei fan e follower della conduttrice.

L’effetto shimmer è uno dei trend più amati dell’estate, perfetto per chi vuole brillare sotto il sole. Ilary Blasi ha dimostrato ancora una volta di essere al passo con le tendenze, scegliendo un look balneare glamour e intramontabile. Glitter e brillantini sono un must per il guardaroba estivo, aggiungendo un tocco di eleganza ai costumi e ai copricostume, rendendo ogni outfit da spiaggia irresistibile.

Ilary Blasi si prepara così a vivere un’estate intensa tra impegni televisivi e momenti di relax, mostrando sempre il suo stile inconfondibile e la sua voglia di godersi la vita all’aria aperta.