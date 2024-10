Ilary Blasi reagisce subito alla notizia: Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli sorprendono tutti con la loro rivelazione

Francesco Totti torna a far parlare di sé, conquistando nuovamente le prime pagine dei tabloid italiani. L’ultimo scoop proviene dalla rivista Gente, che ha pubblicato foto esclusive dell’ex calciatore insieme alla giornalista sportiva e influencer Marialuisa Jacobelli all’interno dell’incantevole hotel Palazzo Naiadi di Roma. Le dichiarazioni rilasciate da Jacobelli sembrano confermare le voci di un giovane ma significativo flirt, come anticipato nel nostro articolo precedente.





Marialuisa Jacobelli, 32 anni, è ben nota nel panorama mediatico italiano, avendo ricoperto il ruolo di volto di Dazn e come tentatrice nel programma Temptation Island. Attualmente collabora con SportMediaset, dove a marzo scorso ha avuto l’opportunità di intervistare proprio Francesco Totti. In passato, la Jacobelli ha pubblicato un libro in cui ha condiviso le proprie esperienze relative a violenze e atti di stalking subiti da un ex fidanzato, un imprenditore monegasco poi condannato.

Totti e Marialuisa Jacobelli: la reazione di Ilary Blasi

Nel frattempo, la presunta relazione ha suscitato grande interesse e curiosità in Italia. Ma quale è stata la reazione di Francesco Totti? Secondo quanto riportato da Il Messaggero, proprio al momento dell’emergere dello scoop, Totti si trovava allo stadio del Trastevere, dove assisteva alla partita del figlio Cristian, impegnato con la squadra dell’Olbia. Erano presenti anche la figlia Isabel e l’amico di lunga data Giancarlo Pantano, nonché la ex moglie Ilary Blasi, seppur mantenendo una certa distanza.

Quando le notizie riguardanti un presunto tradimento della sua attuale compagna Noemi Bocchi, con la quale Totti è legato da circa tre anni, hanno iniziato a circolare, il volto dell’ex capitano della Roma ha mostrato un repentino cambiamento di espressione, secondo quanto riportato da fonti vicine. Anche il quotidiano romano ha messo in evidenza la reazione di Ilary Blasi alle indiscrezioni.

In una serata di mercoledì, quando il gossip ha iniziato a diffondersi, Ilary Blasi ha postato sul suo profilo Instagram un estratto del monologo dell’attore Paolo Camilli, realizzato in teatro, in cui il comico imita e prende in giro la stessa Blasi. Il contenuto di questo monologo non è passato inosservato: “Ah mà hai sentito? Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? – esordisce, facendo riferimento alle famose dispute legate a borse e Rolex che hanno persino avuto esito in tribunale – no mà peggio, qua non vedo le borse, vedo la gente… mi sa che mi aspetta una serata nera”. Il video del monologo è disponibile sul profilo ufficiale della conduttrice.