Ilary Blasi, serata nella pizzeria “low cost” con nonna Marcella (93 anni): la divertente scena con la bevanda gassata

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva, si prepara per la sua nuova avventura con Battiti Live, ma prima di immergersi nel dovere, ha deciso di godersi un po’ di piacere con la sua famiglia. Recentemente, ha trascorso alcuni giorni a Roma, dove ha raggiunto il suo compagno, Bastian Muller, dissipando ogni voce sulla possibile crisi tra i due. Il weekend è stato dedicato al relax nella sua casa e nella sua piscina, insieme ai figli e ai loro amici, proprio come faceva con Francesco Totti per 20 anni.





La Gag con Nonna Marcella

Durante il suo weekend di relax, Ilary Blasi ha scelto di andare a cena in una pizzeria economica vicino casa, nota per i suoi sapori tradizionali. Dopo aver assaggiato e mangiato a volontà, la conduttrice ha condiviso un momento molto divertente con la sua nonna Marcella, di 93 anni, mentre sorseggiava la sua birra. “Nonna, è la seconda birra!” ha esclamato divertita e stupita Ilary Blasi, riprendendo sua nonna che continuava a mangiare la pizza e a sorseggiare il secondo bicchiere. “È piccola,” si è giustificata lei, scatenando le risate dei familiari a tavola con lei.

La Vita Privata di Ilary Blasi

Prima di ripartire per la sua nuova avventura televisiva, Ilary Blasi sta trascorrendo l’inizio della bella stagione con la sua famiglia, figli, amici e anche il suo Bastian Muller. Questo weekend di relax e divertimento è stato un momento di riposo e di gioia per la famiglia, prima di immergersi nel nuovo progetto televisivo.