Imane Khelif ha un nuovo look: ecco come appare oggi. Il post dice: “L’abito non fa il monaco”

Imane Khelif, la talentuosa pugile algerina, ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram un video che documenta la sua evoluzione da atleta a icona di bellezza. Il filmato, realizzato in un noto centro estetico di Algeri, mostra la sua metamorfosi: prima viene ritratta con i guantoni da boxe, poi appare sorridente e radiosa in un abito a fiori, con orecchini scintillanti e indossando la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Parigi.





Insieme alle immagini, il proprietario del salone ha condiviso un toccante messaggio, sottolineando quanto Imane abbia lavorato duramente per ottenere il suo prestigioso riconoscimento: “Per ottenere la sua medaglia, Imane non ha perso tempo tra trattamenti estetici e shopping. Non ha mai sentito l’esigenza di conformarsi agli standard imposti dal mondo per affermare la propria esistenza. Per me, è una stella, una delle mie preferite in assoluto. Era dai tempi di Hassiba Boulmerka, simbolo della mia generazione, che nessuna atleta, splendente come un’amazzone, aveva scatenato così tante controversie come lei”. Il post prosegue, affermando: “Imane non cerca di cambiare il suo aspetto per adattarsi agli schemi in cui il mondo vorrebbe rinchiuderla. Il suo messaggio è profondo: l’abito non definisce l’individuo e l’apparenza non rivela l’essenza. Può essere femminile ed elegante quando lo desidera, ma sul ring ha solo bisogno di strategia, forza e pugni, che rappresentano l’essenza della sua personalità”.

Di recente, Khelif ha dovuto affrontare anche polemiquesulla sua sessualità. Dopo aver raggiunto il successo che l’ha portata sul podio, ha affermato con fierezza: “Io donna come tutte le altre donne. Il mio onore è intatto.” Questa dichiarazione ha risposto alle insinuazioni pesanti diffuse sui social riguardo alla sua identità sessuale. Nonostante sia pienamente legittimata dai regolamenti del CIO, la pugile è stata oggetto di attacchi per la sua partecipazione nelle competizioni di boxe femminile.

Il suo status è diventato un palcoscenico di scontro politico, con dichiarazioni di alcuni esponenti del governo italiano che hanno alimentato ulteriormente le controversie. La sua figura ha generato tensioni anche all’interno della federazione di boxe, al punto che la situazione complessa in cui si trova potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ciò coinvolge l’IBA (International Boxing Association), che inizialmente le consentì di partecipare ai Campionati Mondiali, solo per dichiararla poi fuorilegge prima di un match cruciale. Khelif ha denunciato: “Sono vittima di un complotto”. Si chiede perché non sia stata esclusa in anticipo dalla lista delle pugili, dato che esistevano documentazioni mediche e scientifiche per verificare il suo sesso. Questo rimane solo uno dei tanti punti oscuri e delle ambiguità che circondano la gestione della sua carriera. La sua determinazione nell’affrontare le critiche e nel difendere la sua identità continua a ispirare molte persone, rendendola un simbolo di resilienza e forza nel mondo dello sport.