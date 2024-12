Impatto contro un albero, la supercar (da 190mila euro) si divide in due: due ragazzi morti, una donna ferita

Un tragico incidente ha scosso la città di Dallas, in Texas, quando una vettura di lusso si è schiantata a velocità elevata, spezzandosi letteralmente in due. Il video dell’accaduto, diffuso dalle emittenti locali, mostra l’immagine impressionante dell’auto distrutta. A bordo della McLaren, dal valore stimato intorno ai 190mila euro, viaggiavano Cristobal Flores Espino, 29 anni, e Robert Rocha, 31 anni. Secondo quanto riportato da WFAA-TV, i due uomini stavano probabilmente procedendo a velocità molto superiore al limite consentito.





La McLaren coinvolta nell’incidente è nota per le sue prestazioni straordinarie: come specificato sul sito ufficiale della casa automobilistica, il veicolo è in grado di raggiungere i 200 chilometri orari in appena dieci secondi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le dinamiche dello schianto e ritengono che la velocità sia stata il fattore determinante nella tragedia. Le autorità locali hanno confermato che l’auto non era rubata. Il tenente Tramese Jones, del dipartimento di polizia di Dallas, ha dichiarato martedì 10 dicembre: «Gli investigatori stanno facendo tutto il possibile per ottenere risposte a tragedie simili. Le indagini hanno confermato che l’auto non è stata rubata».

L’incidente è avvenuto nei pressi di una scuola, dove il limite di velocità è fissato a circa 60 chilometri orari, molto inferiore rispetto alla velocità stimata della McLaren al momento dell’impatto. La polizia ha sottolineato che verranno effettuati ulteriori accertamenti per determinare se i conducenti fossero sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Un’autopsia sarà condotta per verificare la presenza di tali sostanze nei corpi delle vittime.

Secondo NBC 5, le autorità stanno esaminando attentamente ogni dettaglio dell’incidente per comprendere meglio cosa abbia portato a un impatto così devastante. La McLaren, infatti, è stata completamente distrutta e divisa in due parti, segno evidente della violenza dello schianto. La scena dell’incidente ha lasciato i residenti della zona sotto shock, specialmente considerando la vicinanza alla scuola e il potenziale per ulteriori vittime.

I testimoni che hanno assistito all’incidente hanno descritto un rumore assordante seguito da un silenzio inquietante. Alcuni residenti hanno raccontato ai media locali di aver visto spesso auto sportive sfrecciare lungo quella strada, nonostante il limite di velocità. “È una tragedia che poteva essere evitata”, ha commentato un abitante del quartiere che ha preferito rimanere anonimo.

Le autorità di Dallas stanno ora valutando se implementare misure aggiuntive per migliorare la sicurezza stradale nella zona, come l’installazione di autovelox o l’aumento della presenza di pattuglie della polizia. Tuttavia, il tenente Tramese Jones ha sottolineato che l’educazione alla sicurezza stradale rimane fondamentale per prevenire incidenti simili in futuro.

Le indagini si concentrano anche sulle condizioni del veicolo al momento dell’incidente. Nonostante la conferma che l’auto non fosse rubata, gli investigatori vogliono accertarsi che non vi fossero malfunzionamenti o difetti tecnici che possano aver contribuito allo schianto. La McLaren è nota per essere un’auto ad alte prestazioni, ma richiede anche una guida esperta e responsabile.

Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime. Non sono ancora stati diffusi dettagli sui funerali di Cristobal Flores Espino e Robert Rocha, ma molti residenti hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi e fiori lasciati sul luogo dell’incidente.