Impossibile crederci: Amadeus svela un momento indimenticabile a Chissà chi è, con un pubblico a sorpresa che lascia tutti senza parole

Stefano De Martino sta ottenendo un grande successo con Affari Tuoi, mentre Amadeus si trova ad affrontare sfide rispetto agli ascolti del suo nuovo programma Chissà chi è, trasmesso su Nove. Il conduttore, che si prepara a debuttare con la nuova versione di La Corrida, non nasconde la difficoltà del momento. In un’intervista a Radio Deejay, ha condiviso le sue aspettative: “Mi aspettavo sarebbe stato complicato. Esiste una consuetudine in Italia a restare incollati sulle prime reti, come Rai 1 o Canale 5”, ha affermato.





Amadeus ha inoltre rivelato che un’indagine recente ha evidenziato come circa il 60% degli italiani preferisca non utilizzare il telecomando, rimanendo quindi sintonizzati sulla rete principale. “Una situazione prevedibile”, ha commentato il noto conduttore. Ciò che però ha stupito è stato il crossover inaspettato tra Affari Tuoi e Chissà chi è, avvenuto nella puntata del 23 ottobre scorso.

Amadeus: una visita a sorpresa a Chissà chi è

Il colpo di scena è avvenuto mercoledì sera, quando Amadeus ha ricevuto due visitatori inattesi durante la registrazione del suo programma. Si trattava di due ex concorrenti di Affari Tuoi: Rocco, proveniente da Possidente, e Andrea, da Cesena. La loro presenza ha suscitato non solo la gioia del conduttore, ma anche un notevole entusiasmo tra il pubblico sui social media, che ha riconosciuto i due partecipanti e le loro storie di vita così varie.

I fan di Amadeus hanno apprezzato l’inaspettata visita, twittando commenti entusiastici come: “I concorrenti di Affari Tuoi lo vengono a trovare! Amadeus è il re del mondo.” E la reazione del pubblico social ha dimostrato quanto l’accoglienza di Rocco e Andrea abbia catturato l’attenzione degli spettatori.

Andrea da San Carlo di Cesena, uno dei due concorrenti, ha raccontato una divertente aneddoto riguardo il suo matrimonio, correggendo una svista sul conferimento della data del suo matrimonio. Insieme a sua moglie Simona, hanno portato a casa un montepremi di 75 mila euro. D’altro canto, Rocco ha avuto un destino diverso: accettando l’offerta del Dottore, ha incassato 25 mila euro, scoprendo in seguito che il suo pacco conteneva un premio di ben 100 mila euro.