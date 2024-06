In crociera donna prova uno scivolo sospeso sull’oceano e rimane bloccata in una curva

Durante una crociera con la Norwegian Cruise Line in Messico, una mamma ha vissuto un’esperienza unica che è diventata subito virale. Mentre si divertiva su uno degli scivoli sospesi sull’oceano, la donna è rimasta temporaneamente incastrata in una delle curve del tubo. La scena, ripresa dalla figlia, ha mostrato la mamma che, apparentemente troppo lenta per superare la curva, è rimasta bloccata a metà percorso.





Il video, pubblicato su TikTok dalla figlia, ha rapidamente accumulato oltre 16 milioni di visualizzazioni, diventando un argomento di discussione su diverse piattaforme social. Nonostante l’ilarità della situazione, evidenziata dalle risate della figlia che commentava scherzosamente la scena (“Guardate come vola, è velocissima”), molti utenti hanno espresso preoccupazione e disagio, immaginando di trovarsi in una situazione simile, specialmente quelli con claustrofobia: “Anche la mia claustrofobia avrebbe avuto la claustrofobia”, “Oh mio Dio ho un attacco di panico solo a vederlo”, “Questo sarebbe il mio incubo, come ne è uscita?”.

Successivi video condivisi da madre e figlia hanno chiarito che parte dell’esperienza dello scivolo implica l’utilizzo di una tecnica specifica per guadagnare abbastanza velocità da superare le curve. Se non si riesce a farlo, il sistema è progettato per far scivolare la persona indietro fino a un punto di arresto, dove un getto d’acqua aiuta a riprendere il percorso.

La Norwegian Cruise Line ha progettato questi scivoli per offrire un’esperienza emozionante ma sicura. Gli scivoli sono costruiti con materiali trasparenti che permettono ai passeggeri di godere di una vista mozzafiato sull’oceano mentre scendono. Tuttavia, per evitare situazioni come quella vissuta dalla mamma, è essenziale seguire le istruzioni e le tecniche consigliate dal personale della nave.

La viralità del video ha portato anche a discussioni sulla sicurezza degli scivoli acquatici e sull’importanza di avere sistemi di emergenza efficaci. Molti utenti hanno lodato la prontezza del sistema di sicurezza che ha permesso alla donna di riprendere il percorso senza intoppi.

In conclusione, l’avventura della mamma sulla Norwegian Cruise Line è diventata un fenomeno virale che ha suscitato ilarità ma anche riflessioni sulla sicurezza degli scivoli acquatici. La combinazione di divertimento e sicurezza è fondamentale per garantire esperienze indimenticabili ai passeggeri delle crociere.