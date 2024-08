In quattro su una Smart, l’auto si rovescia: muore una ragazzina di 8 anni

Una bambina di appena otto anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, domenica 25 agosto, a Giugliano, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni, una Smart Fortwo, con a bordo quattro persone, tra cui una coppia e le loro due figlie, si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Purtroppo, la più piccola delle due ragazze, di soli otto anni, è deceduta a causa dell’impatto.





Un’altra minore coinvolta, una sorella di 16 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli per sospette fratture. La madre delle due bambine è ora sotto osservazione nello stesso pronto soccorso. L’uomo che si trovava al volante ha riportato solo alcune escoriazioni e non necessiterà di ulteriori cure.

Il tratto stradale in cui si è verificato l’incidente è stato momentaneamente bloccato per consentire i rilievi delle autorità. Le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Una prima certezza emersa dalle verifiche è che l’auto in questione può trasportare solo due passeggeri, il che solleva interrogativi sulle modalità di occupazione del veicolo.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle regole di guida, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia. Le autorità invitano tutti a rispettare le normative di sicurezza a beneficio di tutti gli utenti della strada.