In vacanza a Ibiza con le amiche, Emma, 19 anni, tragicamente cade dal balcone dell’hotel e perde la vita

Una vacanza divertente con le amiche si è trasformata in una tragica realtà per Emma Ramsay, una giovane studentessa britannica di 19 anni. La ragazza, originaria di Hamilton, nel South Lanarkshire, è morta a Ibiza dopo essere caduta dal balcone della sua stanza nell’hotel dove alloggiava, in una delle località estive più ricercate dai giovani. La tragedia è avvenuta martedì scorso, sotto gli occhi attoniti delle sue amiche, che erano con lei dopo una serata di festa tra i locali.





Il dramma è accaduto intorno alle 3 del mattino presso l’Hotel Vibra District a San Antonio. Secondo quanto riportato, Emma si sarebbe sporta troppo dal balcone, provocando la caduta. Subito sono stati allertati i soccorritori, che sono giunti prontamente sul posto. Nonostante i tentativi incessanti di rianimarla, il personale sanitario ha dichiarato il decesso della ragazza poco dopo.

Le indagini iniziali hanno rivelato che Emma aveva trascorso una serata spensierata con le amiche prima della tragedia. I suoi post sui social media, pubblicati poche ore prima, mostrano la ragazza ballare con entusiasmo e divertirsi. In uno di questi, Emma condivideva la sua gioia e la felicità di essere in vacanza.

La morte di Emma ha lasciato amici e familiari nello sgomento. La madre della giovane, in un commovente messaggio, ha descritto sua figlia come il suo “angelo” e ha espresso il dolore incolmabile per la sua perdita. “Sei mia figlia e la mia migliore amica. Mi mancherai più di quanto le parole possano descrivere. Riposa in pace, mio dolce angelo, la mamma ti ama tantissimo”, ha scritto la madre in un post straziante.

La giovane era studentessa di legge presso l’Università di Strathclyde, e la sua scomparsa ha colpito non solo la famiglia ma anche tutti coloro che la conoscevano. Gli amici e i compagni di università hanno condiviso il loro cordoglio e i ricordi di momenti insieme, ricordando Emma come una persona vivace e piena di vita.

Le autorità locali continuano a indagare sull’incidente, cercando di raccogliere informazioni utili a comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, la comunità di Hamilton e gli amici di Emma stanno organizzando eventi commemorativi per onorare la sua memoria e celebrare la vita di una giovane che è stata strappata troppo presto.