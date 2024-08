Incendio spettacolare alla ruota panoramica durante un festival rock in Germania: circa 30 feriti, di cui due in gravi condizioni

Una serata di divertimento e musica si è trasformata in un incubo durante l’Highfield Festival, un noto evento di musica rock indipendente che si tiene vicino a Lipsia, in Germania. Sabato 17 agosto, due cabine di una ruota panoramica hanno preso fuoco mentre l’attrazione era in funzione, con molte persone a bordo. Circa 30 persone sono rimaste ferite, di cui 18 sono state ricoverate in ospedale. Le cause precise dell’incidente sono ancora sotto indagine.





L’incendio si è verificato nei pressi del Lago Stormthaler, intorno alle ore 21:00, durante una delle notti più affollate del festival. Testimoni oculari hanno riferito che la ruota continuava a girare mentre le fiamme avvolgevano le gondole, sprigionando colonne di fumo nero che si alzavano nel cielo. I video caricati sui social media mostrano scene drammatiche della situazione, con la folla attonita a osservare l’accaduto.

Secondo le informazioni fornite dagli organizzatori del festival, le persone coinvolte nell’incidente stanno ricevendo le cure necessarie. “Considerando le circostanze, le condizioni degli infortunati stanno migliorando,” è stato comunicato attraverso i media. Dei feriti, quattro hanno riportato ustioni dirette dalle fiamme, mentre un altro ha subito lesioni a seguito di una caduta. Inoltre, diverse persone hanno dovuto affrontare problemi respiratori a causa dell’inalazione del fumo. Tra i coinvolti ci sarebbero anche quattro agenti di polizia che stavano monitorando l’evento.

Un portavoce della polizia ha confermato che due delle persone colpite dall’incendio verserebbero in condizioni gravi. La situazione ha destato preoccupazione tra i partecipanti al festival, ma fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi.

Il rapper tedesco Ski Aggu, atteso protagonista del festival, si trovava in esibizione non lontano dalla ruota panoramica al momento dell’incidente. Sul suo profilo Instagram, ha espresso il suo sgomento, scrivendo di essere «scioccato» per l’accaduto. Ha inoltre rivelato che gli organizzatori gli avevano consigliato di non interrompere lo spettacolo, ma di comunicare la situazione per evitare il panico tra il pubblico. “La mia priorità era mantenere la calma e far sì che la situazione non degenerasse,” ha aggiunto, rassicurando i suoi oltre 400.000 follower che tutto era stato gestito con attenzione.

Verso le ore 22:00, gli organizzatori hanno deciso di chiudere la ruota panoramica per mettere in sicurezza l’area e garantire che tutti i feriti venissero assistiti adeguatamente. Nonostante l’accaduto, gli spettacoli sono proseguiti, lasciando intendere la volontà di non abbattere lo spirito del festival, anche se la serata è stata indubbiamente segnata da questo tragico evento.

Le indagini sulle cause dell’incendio proseguono, mentre l’organizzazione dell’evento ha espresso la propria solidarietà verso i feriti e le loro famiglie, promettendo di fare tutto il possibile per collaborare con le autorità e garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro. La comunità e i partecipanti al festival si sono uniti nel supporto ai feriti, sperando per una rapida guarigione e un futuro più sicuro per eventi di questa natura.