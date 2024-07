Incidente a eboli, chi sono le vittime: Mario Valiante e Wilma Fezza erano noti avvocati. Il cordoglio di De Luca

Due avvocati, Mario Valiante e Wilma Fezza, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Eboli. Il sinistro ha coinvolto otto veicoli, tra cui un camion che si è ribaltato, travolgendo diverse autovetture.





Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe perso il controllo improvvisamente, schiacciando le auto in transito. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, con code chilometriche che si estendono da Napoli in direzione sud. L’autostrada è stata parzialmente riaperta, ma ci vorrà del tempo per smaltire completamente il traffico.

La Procura di Salerno ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. L’Anas ha comunicato che sulla A2, tra Battipaglia ed Eboli, è stata riaperta la corsia di marcia, ma persistono rallentamenti.

In segno di rispetto per le vittime, la direzione del Cinema Teatro Charlot ha posticipato lo spettacolo previsto per questa sera alle 21.00 all’Arena Charlot, intitolato “Una comica tragedia”, al 3 agosto. “La direzione del Teatro Charlot porge le più sentite condoglianze alle famiglie Valiante e Fezza, in particolare all’amico Gianfranco, per la grave perdita”, si legge nel comunicato ufficiale.

Il cordoglio di De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso profondo dolore per la perdita dei due avvocati. “Grande dolore e commozione per la tragica scomparsa degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza, marito e moglie, che hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Eboli. I coniugi Valiante e Fezza erano professionisti stimati presso il Foro di Salerno, conosciuti e apprezzati anche per il loro impegno civico nei confronti della comunità. Le nostre condoglianze alla famiglia, al fratello dell’avvocato Valiante, il nostro amico Gianfranco, e a tutti i loro cari per questo grave lutto”, ha scritto su Facebook.

Il cordoglio dei sindaci

Anche i sindaci della zona hanno espresso il loro cordoglio. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha dichiarato: “Apprendiamo con sgomento che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità.”