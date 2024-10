Incidente al passaggio a livello, la donna si libera ma dimentica il suo cane

Nella serata di martedì 8 ottobre, a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, c’è stato un incidente tra un treno e un’auto che era bloccata tra le sbarre del passaggio a livello. I passeggeri dell’auto sono riusciti a scappare poco prima di essere travolti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. La conducente è stata portata via in ambulanza perché era in stato di shock dopo aver perso il suo cane, ucciso nell’incidente.





La dinamica dell’incidente

Il treno ha investito l’auto e l’ha trascinata per diverse centinaia di metri. Secondo le forze dell’ordine, la conducente della Kia Rio, una donna di 47 anni, ha cercato di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando. Non riuscendo a farlo, ha tentato di far rallentare il treno prima dell’impatto.

I due passeggeri dell’auto hanno visto il treno avvicinarsi e sono usciti dal veicolo, dimenticando il loro cane che stava viaggiando con loro sui sedili posteriori. L’impatto è stato fatale per il cucciolo. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre il corpo senza vita dell’animale dalle lamiere.

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire che cosa sia successo esattamente. Al momento non si sa perché l’auto si trovasse lì.

Le conseguenze sul traffico sono state significative: Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia, ha dovuto fermare il servizio per tutta la serata. In particolare, è stato bloccato il transito dei treni nelle stazioni di Tresenda, Aprica, Teglio e Tirano.