Incidente con paracadute a Desio: un uomo di 50 anni è gravemente ferito dopo una caduta di 15 metri

Oggi, domenica 15 settembre, un uomo di cinquant’anni ha subito un grave infortunio dopo una precipitazione durante un lancio con il paracadute a Desio, un comune in provincia di Monza e Brianza. Le sue condizioni sono critiche e attualmente è ricoverato in ospedale.





L’incidente è accaduto durante una festa dello sport che si svolgeva nella zona. L’uomo si era lanciato in via Parini, dove l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione di Desio, aveva predisposto un’area per lanci dimostrativi. Durante la fase di discesa, il paracadutista ha accidentalmente colpito un ramo di un albero, perdendo il controllo e precipitando da un’altezza di circa quindici metri.

Immediate sono state le chiamate ai soccorritori. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica per fornire assistenza all’uomo. Al momento dell’arrivo del personale sanitario, il cinquantenne era cosciente, ma presentava un grave trauma al bacino e diverse fratture. Dopo le prime cure, è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le autorità non hanno ancora chiarito se l’uomo sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio, i quali hanno effettuato i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dei fatti. Oltre a questo, è importante considerare che l’attività di paracadutismo, sebbene ritenuta emozionante, comporta sempre dei rischi, soprattutto in condizioni atmosferiche non ottimali o in presenza di ostacoli naturali.

La crisi di questa mattina mette in evidenza quanto sia fondamentale seguire con attenzione le normative di sicurezza durante eventi sportivi e dimostrativi di questo tipo, dove la sicurezza dei partecipanti deve essere sempre assicurata per evitare ferite gravi e incidenti fatali. La comunità di Desio si stringe attorno all’uomo e alla sua famiglia in questo momento difficile.