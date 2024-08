Incidente mortale a Bologna: Matteo Pagnoni perde la vita a soli 36 anni

Sotto la luce della luna, un tragico incidente stradale a Bologna strappa la vita a un promettente fotografo e videomaker, suscitando un’ondata di commozione nella comunità.





Un tragico sinistro in via Emilia Levante

La notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto si è tragicamente tinta di nero a Bologna, dove un giovane di 36 anni, Matteo Pagnoni, ha perso la vita a seguito di un brutto incidente stradale. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Emilia Levante, causando un profondo cordoglio tra chi lo conosceva e la sua comunità. Pagnoni, noto per il suo talento come fotografo e videomaker, era alla guida della sua Fiat 500 quando ha tamponato un altro veicolo, per poi schiantarsi violentemente contro un albero.

Secondo quanto riportato dalle autorità competenti, i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, tentando di soccorrere il giovane. Pagnoni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è giunto già privo di vita. Gli agenti della polizia locale sono attualmente impegnati in un’accurata indagine per delineare con precisione la dinamica dello scontro che ha portato a questo tragico epilogo.

Chi era il 36enne Matteo Pagnoni

Matteo Pagnoni era originario di Cento, un piccolo comune nel Ferrarese, ma risiedeva con la famiglia a Castello d’Argile, nel territorio bolognese. Aveva costruito una carriera rispettabile nel campo della fotografia e della produzione video, gestendo una casa di produzione che si occupava di realizzare videoclip, docufilm, spot pubblicitari e reportage. La sua passione per la natura e gli animali si rifletteva nel suo lavoro, e i suoi scatti avevano trovato spazio in svariate mostre e piattaforme dedicate.

Il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, non ha esitato a contattare la famiglia di Matteo per esprimere le proprie condoglianze. Ha condiviso il suo dolore anche attraverso un post su Facebook, dove ha scritto: “È stato un tristissimo risveglio, stamattina. La scorsa notte, a seguito di un tragico incidente stradale, è venuto a mancare il giovane argilese Matteo Pagnoni”. Questo messaggio ha reso evidente l’impatto che Matteo aveva avuto sulla sua comunità.

“Ci lascia una gran bella persona, con tante passioni, dotata di altissimo senso civico”, ha aggiunto il sindaco, riflettendo sui talenti e sullo spirito di Matteo. La commozione è palpabile, e tantissimi amici, conoscenti e ammiratori stanno condividendo messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. Uno di questi ricorda: “Ciao, Matteo. Ora da lassù farai foto meravigliose.” Un addio toccante che riassume il desiderio di molti di mantenere viva la memoria di un giovane talento strappato prematuramente dalla vita.

In un momento di grande tristezza come questo, la comunità di Castello d’Argile si unisce per supportare la famiglia di Matteo, cercando di trovare conforto nei ricordi di una vita vissuta con passione e creatività.