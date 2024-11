Incidente mortale a Mirabella Eclano, 18enne deceduto mentre tornava da scuola

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Mirabella Eclano mentre tornava a casa in motorino. Indagini in corso.





Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Mirabella Eclano, in Alta Irpinia. Un giovane di soli 18 anni ha perso la vita in seguito a un impatto avvenuto lungo la Strada Provinciale 57, che collega Taurasi a Mirabella Eclano. Il ragazzo, che stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa a scuola, era alla guida della sua moto KTM quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il guardrail.

Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e il personale sanitario del 118, che ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Nonostante i tentativi disperati dei medici, le gravi ferite riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo al ragazzo, che è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e capire se ci siano stati fattori esterni o eventuali responsabilità che abbiano contribuito alla tragedia. Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi necessari.

La notizia della morte del giovane ha lasciato sotto shock l’intera comunità di Mirabella Eclano, dove la vittima era molto conosciuta e stimata. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi dai cittadini, amici e compagni di scuola del ragazzo. “Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande. Era un ragazzo pieno di vita e con tanti sogni per il futuro”, ha dichiarato un amico di famiglia visibilmente commosso.

Il sindaco di Mirabella Eclano, appresa la notizia, ha espresso il suo profondo cordoglio alla famiglia del giovane, sottolineando quanto sia importante sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. “Questa tragedia ci ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale prestare attenzione sulla strada e rispettare tutte le norme di sicurezza. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore indescrivibile”, ha commentato il primo cittadino.

La Strada Provinciale 57, dove si è verificato l’incidente, è già stata in passato teatro di altri episodi simili, sollevando preoccupazioni tra i residenti della zona. Alcuni cittadini hanno lamentato le condizioni della strada, che in alcuni tratti risulta essere particolarmente pericolosa a causa della scarsa manutenzione e della mancanza di segnaletica adeguata. “Questa strada è troppo pericolosa, soprattutto per i giovani che viaggiano in motorino o in moto. È necessario fare qualcosa per evitare altre tragedie”, ha dichiarato un residente locale.

L’episodio riaccende dunque il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree interne dell’Irpinia, dove spesso le infrastrutture non sono adeguate alle esigenze del traffico moderno. Le autorità locali sono state più volte sollecitate a intervenire per migliorare le condizioni delle strade provinciali, ma gli interventi tardano ad arrivare.