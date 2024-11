Incidente mortale a Roccabascerana: anziano di 90 anni si ribalta con l’auto

Un uomo di 90 anni, residente a Pietrastornina, ha perso la vita in seguito al ribaltamento della sua auto in via Marmora a Roccabascerana, in provincia di Avellino. L’incidente ha coinvolto una sola autovettura ed è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 8:00. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per comprendere la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del conducente.





Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo lo schianto e nonostante i tentativi di liberarlo, il personale del 118 ha potuto solamente constatarne il decesso. I carabinieri delle Stazioni di San Martino e Roccabascerana hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

Intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine

Questa mattina, intorno alle otto, i Vigili del Fuoco di Avellino, insieme alla squadra del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento, sono intervenuti in via Marmora, nel comune di Roccabascerana, per un incidente stradale. L’auto, guidata dal signore di 90 anni, si è ribaltata dopo aver sbandato. Nonostante i soccorritori abbiano prontamente liberato l’uomo intrappolato, purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Dinamica dell’incidente e indagini in corso

L’auto guidata dal signore di 90 anni stava viaggiando su via Marmora quando, per motivi non chiari, ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente stradale, sulle quali sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza il veicolo e per eseguire i rilievi necessari.

In seguito all’incidente, il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino ha dichiarato: “Siamo intervenuti prontamente dopo la segnalazione dell’incidente. Purtroppo le condizioni dell’automobilista erano già gravi al momento del nostro arrivo e non abbiamo potuto fare altro che constatarne il decesso.”

Riportando le parole del comandante dei Vigili del Fuoco, emerge la tempestività dell’intervento e la gravità delle condizioni dell’uomo coinvolto nell’incidente.