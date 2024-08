Incidente mortale nel cuore della notte a Roma: un violento scontro tra un mezzo Ama e un’auto provoca la morte di una donna di 44 anni

Un grave incidente stradale ha scosso Roma Nord all’alba di oggi, con una vittima e un ferito grave. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.





Un tragico incidente si è verificato sulla via Trionfale nelle prime ore della mattina di lunedì 19 agosto 2024. Intorno alle 5:40, un camion dell’Ama, l’azienda municipale per l’ambiente, si è scontrato con una BMW Mini all’altezza del civico 10104, nei pressi dell’ospedale San Filippo Neri. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di questo drammatico sinistro. La vittima, un’attenta donna di quarantaquattro anni, era al volante della vettura e, purtroppo, ha perso la vita immediatamente nell’impatto. Giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La notizia ha gettato nello sconforto gli automobilisti romani, che affrontano un lunedì mattina di intense code e traffico aggravato dal tragico evento, proprio dopo il rientro dal weekend di Ferragosto.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, e un uomo di 47 anni, passeggero della Mini, è rimasto gravemente ferito. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. I soccorsi del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli per le cure necessarie. A causa dell’incidente, la via Trionfale è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di rilievo e accertamento. La chiusura della strada ha causato disagi e rallentamenti per i veicoli in transito fino alla rimozione dei mezzi incidentati, che ha permesso la riapertura della carreggiata durante la mattinata.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, si sono occupate delle indagini per determinare la dinamica dell’incidente. Hanno effettuato sopralluoghi e raccolto testimonianze per chiarire quanto accaduto. Anche gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario sono stati coinvolti nella gestione del traffico. Il conducente del mezzo Ama, attualmente sotto osservazione, è stato sottoposto a test per alcol e droghe nel sangue, al fine di stabilire se fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e ricostruire quanto accaduto in questa triste mattinata romana.

L’incidente ha sollevato un’ondata di emozioni tra gli abitanti del quartiere e pone l’accento sulla sicurezza stradale nella capitale, già spesso segnala di episodi di questo tipo. La comunità attende con ansia ulteriori dettagli dalla polizia e si unisce nel cordoglio per la vita tragicamente spezzata di una donna, mentre i dettagli dell’incidente continuano a emergere.