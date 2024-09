Incidente mortale per il tatuatore romano Alessio Cruciani avvenuto nel giorno del suo compleanno mentre guidava la moto

È con grande tristezza che annunciamo la morte di Alessio Cruciani, un noto tatuatore romano, avvenuta nel giorno del suo trentaduesimo compleanno in un incidente motociclistico su via Tiburtina Valeria, nei pressi di Tagliacozzo, in Abruzzo. Alessio, classe 1992, stava festeggiando la sua giornata speciale quando è accaduto l’incidente.





L’incidente e i soccorsi

L’episodio letale si è svolto nel pomeriggio di sabato 7 settembre, precisamente tra Sante Marie e Castelvecchio. Le prime ricostruzioni indicano che il giovane, al comando della sua moto, ha perso il controllo autonomamente, finendo per impattare violentemente contro il guardrail. Fortunatamente, nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. Quando i soccorritori del 118 di Tagliacozzo sono giunti sul luogo del dramma, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma, sfortunatamente, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane, dichiarandone il decesso sul posto.

Alessio Cruciani era molto amato e rispettato nella comunità dei tatuatori, lavorando presso uno studio situato in zona piazza Bologna. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e cordoglio sui social, con tanti amici e conoscenti che hanno voluto esprimere il loro dispiacere per la perdita.

Le reazioni degli amici e della famiglia

“Avrei voluto scrivere un post di auguri per il tuo compleanno, ma sono sopraffatto dalle lacrime per la tua mancanza. Hai lasciato me e tutti noi in un’immensa sofferenza. Il mio cuore è spezzato e nulla potrà mai consolare questa mancanza”, scrive un amico, descrivendo il profondo dolore che accompagna la sua prematura scomparsa. Anche il cugino ha voluto condividere il suo dolore: “Ciao cugino, mi hai fatto un brutto scherzo. Ieri ti ho fatto gli auguri di buon compleanno senza sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta che ti sentivo. Ancora non riesco a credere che tu non ci sia più.”

Un altro amico ha aggiunto: “La comunità di tatuatori sta piangendo la perdita di una persona eccezionale. Alessio non era solo un bravissimo professionista, ma anche un amico e un compagno leale. La sua passione e la sua creatività mancheranno a tutti noi. È difficile immaginare il futuro senza di lui.”

La tragedia ha colpito profondamente chi lo conosceva, creando un’atmosfera di tristezza e nostalgia. Alessio sarà ricordato non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sua personalità vivace e il suo spirito contagioso. La comunità di Roma e tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo porteranno nel cuore il ricordo di un uomo straordinario.