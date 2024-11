Incidente mortale sul viadotto della A6: operaio cade dal ponteggio e muore, traffico bloccato

Un tragico incidente ha colpito l’autostrada A6 nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre. Un operaio è morto dopo essere caduto da un ponteggio nel tratto ligure dell’Autostrada Torino Savona. La tragedia si è consumata intorno alle ore 9.50, tra Altare e lo svincolo di Savona, costringendo alla chiusura dell’intera carreggiata in direzione sud.





Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, l’operaio sarebbe caduto da un ponteggio allestito all’altezza di un viadotto nei pressi della galleria Nigiu, al km 114+400. Dopo l’allarme lanciato dai colleghi, sul posto sono accorsi i servizi medici di emergenza oltre a polizia stradale e vigili del fuoco.

“Vista la gravità delle ferite riportate nella caduta, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che però non ha nemmeno fatto in tempo ad arrivare. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto”, ha dichiarato un portavoce dei soccorsi.

Per consentire i soccorsi, il recupero della salma, i rilievi e il ripristino delle condizioni di viabilità, il tratto dell’autostrada A6 è stato chiuso al transito con inevitabili ripercussioni sul traffico. L’ente gestore, Autostrada dei Fiori, comunica che è chiuso il tratto tra Altare e il Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivo A10.

Al momento si registra un’indagine in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, il ponteggio su cui si trovava l’operaio avrebbe ceduto improvvisamente facendolo precipitare nel vuoto per circa quindici metri.

“Sono ora in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica della tragedia”.

Agli automobilisti si consiglia di percorrere la Strada provinciale 29 poi la Statale 1 per il rientro i A6 alla stazione di Savona.

